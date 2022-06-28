قطار أبو قير ينهي حياة طالب جامعي وموظف بالمعاش

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رياض - احمد صلاح - أنهى قطار أبو قير بمحطة سيدى بشر وكوبري حجر النواتية حياة طالب جامعي وموظف بالمعاش بعدما دهست علاجته جسديهما أثناء عبور الطريق.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة بلاغا من نائبه اللواء محمد هندى حكمدار الاسكندرية تبين من تحريات اللواء محمد عبد الوهاب مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية أثناء قيام كل من أحمد شاكر الصديق ٢٤ سنة طالب بعبور كوبرى حجر النواتية تصادف مرور قطار أبو قير لينهي حياة الطالب.

وفى منطقة المنتزة سيدي بشر بمحطة سيدي بشر ليسقط محمد حسن يوسف ٦٢سنة تحت عجلات قطار أبو قير لينهي حياة الموظف بالمعاش.

وتم نقل أشلاءهما لمشرحة الاسعاف وأمرت النيابة بدفنهما وتحريات المباحث