انت الان تتابع خبر عاجل.. إحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف لفضيلة المفتي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو بإحالة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة والتي قتلت غدرا على يد زميلها أمام الحرم الجامعي إلى فضيلة المفتي.

وذلك لأخذ الرأي الشرعي فى إعدام المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت قد عقدت جلسة محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى محكمة الجنايات المختصة.