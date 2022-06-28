انت الان تتابع خبر عاجل.. الإعدام شنقا للإرهابي يحيى موسى و9 آخرين بقضية “كتائب حلوان” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطرة اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو بالإعدام شنقا للإرهابي يحيى موسى و9 آخرين في قضية “كتائب حلوان”.

المتهمون من أصل 2015 متهماً قاموا بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.

أمر إحالة المتهمون في قضية “كتائب حلوان”

تولى المتهمون فى الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكان الغرض من تأسيس هذه الجماعة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.