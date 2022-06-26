انت الان تتابع خبر بائع طمع في تروسيكل : قتل صاحبه وسرقه وهرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أصعب الجرائم التي قد تشاهدها في حياتك أن يكون البطل فيها “الطمع” وهو أسوأ شيء في أخلاق الإنسان عندما يجتمع الشخص السيء بهذه الصفة يصبح ذئب بشري لا يعرف معنى الإنسانية.

تجرد بائع من كل معاني الأخلاق الإنسانية وقام بقتل سائق في الفيوم من أجل سرقة التروسيكل الخاص به الذي يأكل من خلاله لقمة العيش ومصدر رزقه الذي يقوم من خلاله بنقل الخضراوات إلى إحدى المناطق بدائرة قسم أول الفيوم.

وتلقى مركز شرطة الفيوم بلاغا بانتشال جثة أحد الأشخاص من أحد المجاري المائية الكائنة بدائرة المركز, وبجراء التحريات اللازمة تبين سائق تروسيكل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم.

وأقر والد المجني عليه أن نجله يعمل سائق على تروسيكل لنقل الخضروات إلى إحدى المناطق بدائرة قسم أول الفيوم ولم يحرر محضر بغايبه.

وأسفرت جهود البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم على أن وراء ارتكاب الواقعة بائع مأكولات متجول، مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة التروسيكل الخاص بالمجنى علية وبيعه.

وأكد المتهم أنه قام باستدراج المجني عليه لمسكنه، وأجهز عليه بالضرب باستخدام عصا محدثاً إصابته التي أودت بحياته وإلقائه بمحل العثور، وأنه قام ببيع التروسيكل.