انت الان تتابع خبر حادث محور 26 يوليو : ارتفاع الإصابات إلى 11 شخص والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض نحو 11 شخص للإصابة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو بنطاق محافظة الجيزة، اليوم الأحد الموافق 26 يونيو.

وكان قد تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو ووجود عدد من المصابين.

ومن خلال الفحص تبين اصطدام سيارة “ترحيلات” بأخرى ميكروباص، أعلى محور 26 يوليو ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا وتهشم الميكروباص.

وقامت سيارات مرفق الإسعاف بنقل المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور دفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور.. وتحرر المحضر اللازم.