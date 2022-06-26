انت الان تتابع خبر خلال محاكمته.. قاتل نيرة أشرف باكيًا: لم أفكر في قتلها نهائيًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، خلال محاكمته منذ قليل، أنّه لم يكن يفكر في قتلها نهائيًا وكانوا يتحدثون معًا ثم أجهش بالبكاء في فيديو بثه العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية خلال المحاكمة اليوم.

قاتل نيرة أشرف

حيث أكد الطالب محمد عادل، المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، خلال أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات المنصورة، أنه في السابق حدثت جلسة عرفية بين أسرتها وأسرته، وأنه قام بفتح المراسلات التي بينه وبين نيرة لأحد المحققين في الجلسة ورأى المحادثات، قائلا: “وريته الموبايل وشاف الكلام اللي بينا، ورد قالي طيب ما أنتم بتتكلموا أهو أمال إيه اللي هي بتقوله ده”