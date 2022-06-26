انت الان تتابع خبر اعترافات قاتل نيرة: أهلها كانوا عارفين كل حاجة وكنا متفقين على الخطوبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت اعترافات قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، المتهم محمد عادل، أمورًا جديدة، كشف عنها، خلال أولى جلسات محاكمته، أمام محكمة جنايات المنصورة منذ قليل.

اعترافات قاتل نيرة

حيث أكد المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، خلال اعترافاته، أمام محكمة جنايات المنصورة، أنه والمجني عليها، كانوا متفقين على الخطوبة بمعرفة أهلها، لكنه سرعان ما أنكرت ذلك ورفضته بعد ذلك قائلا:كنا متفقين على الخطوبة أنا ونيرة وأهلها كانوا عارفين زي ما قالت لي، وكل ده بشهادة أهلها، ولكنها بعدت وأنكرت بعد كدا علاقتنا”

وأضاف عادل، “كانت وخداني مرحلة في حياتها عشان توصل لحاجات معينة”.

كانت قد شهدت محكمة جنايات المنصورة، أولى جلسات محاكمة قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، بعد أن مثّل جريمته أمام فريق النيابة في موقع الحدث، لتحدد المحكمة اليوم الأحد، موعد بدء جلسات المحاكمة، التي ظهر خلالها المتهم منذ قليل يكشف اعترافات صادمة.