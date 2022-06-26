انت الان تتابع خبر قاتل نيرة أشرف : كنت مش مخليها عايزة حاجة وهددتني بمكالمة استمرت ساعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتاة المنصورة، اليوم الأحد الموافق 26 يونيو بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري.

وقال قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة أنه كان ينفق عليها “مش مخليها محتاجة حاجة”, ولكن قامت بالاتصال به وقامت بتهديده والاستعانة برجال للاعتداء عليه.

وأضاف قاتل فتاة المنصورة أن نيرة أشرف قامت بتهديده كثيرا في مكالمة استمرت ساعة، وأهله رفضوا القصة التي تدور بينهم وأصيب بالصدمة.

وأوضح قاتل نيرة أشرف أنه قرر رد شتائمها عليه من خلال إيميل جديد، حيث أنها عملت له بلوك.

وأمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجنى عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار.