انت الان تتابع خبر. المشادة مع الأم وصلت إلى ذبحها بالسكين : حبس قاتل أمه في إمبابه 7 سنوات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا أحد يتخيل أن تكون المشادة الكلامية بين الأم والإبن يصل الأمر بها إلى أن يقوم الولد برفع سكين في وجه أمه ويقوم بذبحها وهو أعمى القلب والبصيرة.

الأم التي كرمها الله عز وجل وجعل الجنة تحت أقدامها يأتي الإبن الذي كانت تسهر على راحته وتجري على علاجه إذا مرض وتسهر الليالي بجانبه يصل الحال بها إلى هذا الأمر.

لا أحد يتخيل أن تكون المشادة الكلامية بين الأم والإبن يصل الأمر بها إلى أن يقوم الولد برفع سكين في وجه أمه ويقوم بذبحها وهو أعمى القلب والبصيرة.

الأم التي كرمها الله عز وجل وجعل الجنة تحت أقدامها يأتي الإبن الذي كانت تسهر على راحته وتجري على علاجه إذا مرض وتسهر الليالي بجانبه يصل الحال بها إلى هذا الأمر.

لا أحد يتخيل أن تكون المشادة الكلامية بين الأم والإبن يصل الأمر بها إلى أن يقوم الولد برفع سكين في وجه أمه ويقوم بذبحها وهو أعمى القلب والبصيرة.

الأم التي كرمها الله عز وجل وجعل الجنة تحت أقدامها يأتي الإبن الذي كانت تسهر على راحته وتجري على علاجه إذا مرض وتسهر الليالي بجانبه يصل الحال بها إلى هذا الأمر.

لا أحد يتخيل أن تكون المشادة الكلامية بين الأم والإبن يصل الأمر بها إلى أن يقوم الولد برفع سكين في وجه أمه ويقوم بذبحها وهو أعمى القلب والبصيرة.

الأم التي كرمها الله عز وجل وجعل الجنة تحت أقدامها يأتي الإبن الذي كانت تسهر على راحته وتجري على علاجه إذا مرض وتسهر الليالي بجانبه يصل الحال بها إلى هذا الأمر.

عاطل في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة دخل في مشادة كلامية مع وأمه فسحب سكين وقام بإصابتها في العنق عمدا حتى سقطت وتوفيت في الحال.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وعيانت الجثة وتم القبض على الجاني.

وقررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد الباقي، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات في اتهامه بقتل والدته في منطقة إمبابة.