انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 10 أشخاص في حادث مروع بـ”الأقصر” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 11 سخص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص أمام منطقة ترعة الرياينة بمركز أرمنت محافظة الأقصر بسبب السرعة الزائدة من السائق .

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لمحافظة الأقصر الدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية والدفع بسيارات مطافي لأخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة ، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.