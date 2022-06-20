انت الان تتابع خبر مستريح الفيوم جمع 28 مليون جنيه : عاوز يتاجر في المواد الغذائية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم يتعظ أي شخص يقدم على عملية نصب خاصة ليكون “مستريح” وأن الكثير من هؤلاء سقطوا في قبضة الأمن لأن المال الحرام الذي يتم جمعه من المواطنين بغرض النصب عليهم لا يدوم ودائما ما يجر صاحبه إلى السجن.

وأقدم شخص من الفيوم “مستريح الفيوم” على عملية نصب كبيرة جمع من خلالها 28 مليون جنيه من المواطنين بحجة تشغيل أموالهم في تجارة المواد الغذائية.

وكشفت التحريات أن المتهم مارس نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى عدة مجالات مختلفة وجمع من خلالها 28 مليون جنيه بزعم تشغيلها.

وتمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من كشف ملابسات خبر تم تداوله بعنوان “هروب مستريح جديد بعد جمعه 28 مليون جنيه بالفيوم”.

وبالفحص تبين أن المتهم صاحب مكتب توريدات عموميه وله معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا “تبديد إيصال أمانة” بإجمالى مبالغ مالية بلغت 2 مليون و460 ألف جنيه.

ولم يحرر ثمة محاضر ضد المتهم بتلقيه أموال بقصد توظيفها.. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.