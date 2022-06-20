انت الان تتابع خبر مصرع 2 مراقبين بالثانوية الأزهرية وإصابة 5 في حادث بالإسماعيلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي اثنين من مراقبين امتحانات الثانوية الأزهرية مصرعهم اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو وإصابة خمسة أخرون في حادث تصادم أمام قرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية

وعلى الفور تم الدفع بخمس سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، وتم نقل جثمان المتوفين إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطار يفيد بحادث تصادم أمام قرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية ومصرع شخصين وإصابة خمسة.