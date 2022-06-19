انت الان تتابع خبر دخلت المستشفى لاستئصال الرحم خرجت على المقابر : إحالة 4 أطباء للمحاكمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت المريضة “ميرفت رشدي سيفين” إلى المستشفى مع أقاربها من إجل إجراء عملية “استئصال الرحم” لوجود ورم وذلك وسط حالة من التوتر الشديد خوفاً من العملية متمنين لها الشفاء العاجل وفي انتظار خروجها.. ولكن خرج المريضة بكفنها..

وقررت النيابة الإدارية إحالة أربعة أطباء بمستشفى أرمنت التخصصي للمحاكمة التأديبية لإهمالهم الطبي ما أدى لوفاة مريضة أثناء جراحة لاستئصال الرحم.

الأطباء الأربعة هم :

رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي

طبيب مقيم نساء وتوليد

أخصائي جراحة عامة

مساعد أخصائي جراحة عامة

وجاء في أمر الإحالة أن الأطباء الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكا معيبا لا يتفق مع مقتضيات وظيفتهم وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.