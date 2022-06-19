انت الان تتابع خبر انتشال جثة عجوز من تحت أنقاض عقار الجيزة : “السقف وقع عليها” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نجحت قوات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اليوم الأحد الموافق 19 يونيو في انتشال جثة عجوز من تحت الأنقاض إثر انهيار جزئي لعقار بشارع البحر الأعظم.

وقال جيران عقار البحر الأعظم أن سقف الطابق المنهار “أول علوي” يقطن بالشقة أسفله الطابق الأرضي سيدة عجوز تبلغ من العمر ٥٤ سنة.

وكثفت قوات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة العمل من أجل عملية انتشال جثة عجوز من تحت الأنقاض والذي استمر لمدة ساعتين من أعمال البحث ورفع الأنقاض.

وكان ذلك تحت إشراف اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جرى انتشال جثة آمال علي محمد 55 سنة تحت تصرف النيابة العامة.