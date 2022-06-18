انت الان تتابع خبر 3 سنوات حبس لنجل محمد حسنين هيكل : شيكات بـ18 مليون دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة الدقي بمعاقبة أحمد محمد حسنين هيكل، وهشام حسين، رؤساء مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

واكن المتهمين أحمد محمد حسنين هيكل، وهشام حسين أصدرا شيكات ليس لها مقابل وفاء قابلاً للصرف مع علمهما بذلك، وتصل قيمتها إلى 18 مليون دولار.

نص منطوق الحكم

المتهمين أحمد محمد حسنين هيكل، وهشام حسين اقترفا عمدًا إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف، وذلك أخذا لما أقره المجني عليه بمحضر الاستدلالات.

وهو ما ثبت من مطالعة الشيكات البنكية سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقع من المذكورين، إذ أنهما استوفا سائر البيانات التي يتطلبها القانون باعتباره شيكا جاريا.