انت الان تتابع خبر مأذون وزوجته وطفلته في ذمة الله : عجلات سيارة نقل أنهت حياتهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أنهت عجلات سيارة نقل اليوم السبت الموافق 18 يوينو حياة مأذون وزوجته وطفلته وذلك في طريق ديرب نجم الزقازيق، امام قرية اكوة التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وكان المأذون وزوجته وطفلته يستقلون دراجة بخارية ولقي مصرعهم أثناء اصطدامهم بسيارة نقل في طريق ديرب نجم الزقازيق.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا ببلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل أمام قرية اكوه في طريق ديرب نجم ولقي مصرع مأذون وزوجته وطفلته.

وتبين من خلال الفحص أن وليد محمد السيد رضوان، 42 سنة، مأذون شرعي كفر محمد حسين بمدينة الزقازيق، وزوجته نداء نشأت موسى، 48 سنة، ربة منزل، وطفلتهما مكة، 3 سنوات كان يستقل دراجة بخارية رفقة زوجته وطفلتهما.

وأثناء سيره بالدراجة البخارية مالت منه الدراجة ودهسته سيارة نقل ثقيل أودت بحياته وحياة زوجته وطفلتهما في طريق ديرب نجم الزقازيق.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3756 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022.