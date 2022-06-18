انت الان تتابع خبر الكوليرا تواصل السيطرة على العراق : وفاة طفل و4 آلاف مصاب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل مرض الكوليرا التفشي الحاد بالإسهال والقيء بين المواطنين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وأعلنت أحد المستشفيات الخاصة بالأطفال اليوم السبت الموافق 18 يونيو عن وفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام جراء مضاعفات الإصابة بالإسهال والجفاف والقيء.

وأكدت الجهات الصحية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق على انه تم تسجيل دخول أكثر من 4 آلاف حالة في غضون أقل من أسبوع واحد فقط، بمعدل نحو 700 إلى 800 حالة يوميا.

وأضافت الجهات الصحية أنهم ينتظرون وصول نتائج التحاليل للمرضى المرسلة لمختبرات العاصمة العراقية بغداد، لكشف ما إذا كانت الإصابات بمرض الكوليرا أم لا.