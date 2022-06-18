انت الان تتابع خبر عاجل.. استشهاد ضابط شرطة فى حملة أمنية بمحافظة قنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد اليوم السبت الموافق 18 يونيو المقدم محمد جمال ضابط شرطة بفرع البحث الجنائي بأبوتشت وذلك أثناء حملة أمنية لضبط أحد الخارجين عن القانون بقرية الرزقة.

وكان اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا قد تلقى إخطاراً يفيد باستشهاد المقدم محمد جمال، أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بقرية الرزقة في أبوتشت.وتم نقل جثمان البطل الشهيد المقدم محمد جمال إلى مشرحة أبوتشت وتحرير المحضر اللازم فيما تواصل الحملة أعمالها لضبط الخارجين عن القانون وتطهير قرية الرزقة في أبوتشت.