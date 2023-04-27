انت الان تتابع خبر وحش سيارات تويوتا تغزوا الأسواق السعودية .. تعرف على ميزات تويوتا هايلكس 2023 الجبارة وسعر جميع فئاتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان وحش سيارة تويوتا هايلوكس 2023م جاءت هذه المرة باصدارين جديدين فقط من المحركات الديزل سعة 2.8 لتر و سعة 2.8 لتر حيث ان النسخة الوحيدة من المحرك البنزين لهذه السيارة فهي سعة 2.7 لتر .

كما انها متوفر من هذه السيارة اصدارين الطويل و القصير و بالتالي فإن لديها العديد من الطرازات و التي تختلف في قيمتها السعرية لاختيار الشكل المناسب لك :

فئة جي ال الديزل قصير سعة 2.4 سعرها 95,335 ريال .

فئة جي ال سعة 2.8 لتر ديزل قصير بسعر 98,325 ريال .

فئة جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.4 لتر ديزل الطويل بسعر 116,380 ريال .

فئة جي ال اكس بالدفع الرباعي ديزل سعة 2.8 لتر طويل بسعر 119,945 ريال .

فئة جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر ديزل طويل اوتوماتيكي بسعر 124,890 ريال .

فئة جي ال اكس بنزين سعة 2.7 قصير بسعر 95,220 ريال .

فئة جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.7 لتر طويل بسعر 105,800 ريال .

اسعار تويوتا هايلكس 2023 غمارتين

أما في إصدار غمارتين فإن عدد الفئات اكثر بالاحتفالات فين اصدارات المحرك وكذلك الطول و ايضا ناقل الحركة اليدوي والأوتوماتيكي واليك قائمة الاسعار :

فئة جي ال بالدفع الثنائي ديزل سعة 2.4 لتر بسعر 109,595 ريال .

فئة جي ال 2 بالدفع الرباعي سعة 2.4 لتر ديزل بسعر 127,995 ريال .

فئة اي جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.4 لتر ديزل بسعر 154,790 ريال .

فئة اس كي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.4 لتر ديزل اوتوماتيك بسعر 106,310 ريال .

فئة اس جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر ديزل بسعر 162,380 ريال .

فئة اس جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر ديزل اوتوماتيك بسعر 168,245 ريال .

فئة جي ال اكس المطولة بمحرك بنزين سعة 2.7 لتر بسعر 113,045 ريال .

فئة جي ال اكس 2 المطورة سعة 2.7 لتر بنزين بسعر 117,875 ريال .

فئة اس جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.7 لتر بسعر 136,045 ريال .

فئة اس جي ال اكس بالدفع الرباعي سعة 2.7 لتر مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بسعر 141,450 ريال .

فئة ادفنشر بالدفع الرباعي بمحرك بنزين سعة 4.0 لتر اوتوماتيكي سعرها 170,775 ريال .

فئة ادفنشر بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر اوتوماتيك ديزل بسعر 181,125 ريال .

فئة جي ال قصير بالدفع الرباعي بمحرك بنزين سعة 4.0 لتر اوتوماتيكي بسعر 171,120 ريال .

فئة جي ار قصير بالدفع الرباعي سعة 2.8 لتر ديزل اوتوماتيك بسعر 184,805 ريال .

مواصفات محرك تويوتا هايلكس 2023

محرك ديزل 2.4 غمارة

هذا الاصدار هو سعة 2.4 لتر بعدد 4 سلندر ديزل من نوع تيربو وبقوة 147 حصان عند عدد لفات 3400 لفة في الدقيقة و عزم الدوران 343 نيوتن متر عند عدد لفات يتراوح ما بين 1400 الى 2800 لفة في الدقيقة و ناقل الحركة ذو 5 سرعات يدوي أو أوتوماتيكي .

محرك 2.4 ديزل غمارتي

يتوفر نفس المحرك في هذه السيارة بنسخة غمارتين و لكنه يختلف في مقدار القوة و كذلك في صرفية الوقود .

محرك سعة 2.4 لتر بعدد 4 سلندر من نوع تيربو ديزل و الذي ينتج عنه قوة 147.5 حصان عند عدد لفات 3400 لفة في الدقيقة .

عزم دوران المحرك 343 نيوتن متر عند عدد لفات 1400 الى 2800 لفة في الدقيقة و ناقل الحركة ذو 5 سرعات يدوي

محرك ديزل 2.8 غمارة

هذا الاصدار و الاعلى في الديزل و هو سعة 2.8 لتر بعدد 4 سلندر من نوع ديزل ينتج عنه قوة 201 حصان عند عدد لفات 3400 لفة في الدقيقة .

بينما عزم الدوران فهو 4520 نيوتن متر عند عدد لفات يتراوح ما بين 1400 الى 3400 لفة في الدقيقة ناقل الحركة ذو 6 سرعات يدوي و يتوفر منها اوتوماتيكي

محرك 2.7 بنزين غمارة

المحرك الوحيد الذي يعمل بالبنزين في نسخة هايلكس غمارة 2023 سعة 2.7 لتر بعدد 4 سلندر و ينتج عنه قوة 164 حصان عند عدد لفات 5200 لفة في الدقيقة .

عزم الدوران 245 نيوتن متر عند عدد لفات 4000 لفة في الدقيقة و ناقل الحركة ذو 5 سرعات يدوي .

محرك 4.0 بنزين

هذا الخيار من المحركات يعتبر اعلاهم من حيث القوة و لا يتوفر إلا في نسخة غمارتين من هذه السيارة .

محرك سعة 4.0 لتر بعدد 6 سلندر و الذي ينتج عنه قوة 235 حصان عند عدد لفات 5200 لفة في الدقيقة .

عزم دوران المحرك 376 نيوتن متر عند عدد لفات 3800 لفة في الدقيقة و ناقل الحركة ذو 6 سرعات اوتوماتيكي .

صرفية وقود هايلكس 2023

تختلف صرفية الوقود على حسب نسخة المحرك و كذلك على حسب تصميم السيارة سواء غمارة او غمارتين و اليك القائمة :

محرك 2.4 لتر ديزل غمارة يستهل 15.9 كم لكل لتر .

محرك 2.8 لتر ديزل غمارة تستهلك 16.1 كم لكل لتر .

محرك بنزين 2.7 لتر غمارة واحدة يستهلك 10.6 كم لكل لتر بنزين .

محرك 2.4 لتر ديزل غمارتين يستهلك 16.3 كم لكل لتر .

محرك 2.8 لتر ديزل غمارتين تستهلك 15.1 كم لكل لتر .

محرك بنزين سعة 2.7 لتر غمارتين يستهلك 10.4 كم لكل لتر بنزين .

محرك سعة 4.0 لتر بنزين غمارتين يستهلك 9.6 كم لكل لتر بنزين