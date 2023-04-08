انت الان تتابع خبر لمحدودي الدخل.. سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 أوتوماتيك سعرها ومواصفاتها تفوق الوصف !! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد السيارة اليابانية الأشهر سوزوكي اسبريسو Suzuki S-Presso 2022، احدى أصغر السيارات الموجودة في معارض السيارات الحديثة.

وهي من العلامة التجارية العريقة Suzuki سوزوكي اليابانية، ووتواجد في الأسواق بفئة واحدة من التجهيزات وكم معقول من المواصفات الفنية ووسائل الأمان والحماية، فضلا عن مواصفات الراحة والتحكم والرفاهية، وفي نفس الوقت يمكنك اقتناؤها بسعر منخفض مقارنة بأسعار السيارات الحديثة الأخرى. وتعتبر سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 هي سيارة كروس أوفر تحت المدمجة، ذات الحجم الصغير المناسب للشباب والأسر الصغيرة أيضا، وكما سبق واعتدنا على أن سوزوكي تقدم سيارات رخيصة الثمن مثل سوزوكي ألتو الهاتشباك والآن نرى سوزوكي اسبريسو أرخص سيارة كروس أوفر في مصر.

مواصفات سوزوكي اسبريسو تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 بمحرك سعة 1000 سي سي 3 سليندر، قادر على إنتاج 67 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، والمحرك متصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات والسيارة تعتمد على نظام الجر الأمامي وتبلغ أقصى سرعة لها 150 كيلو متر في الساعة.

وتعد سوزوكي اسبريسو من السيارات الإقتصادية في إستهلاك الوقود حيث تستهلك حوالي 5.4 لتر وقود لمسافة 100 كيلو متر، ويتسع خزان الوقود الخاص بالسيارة لـ27 لتر وقود؛ كما تأتي السيارة بأبعاد خارجية 3565 مم للطول، و1520 مم للعرض، و 1564 مم للارتفاع، والشنطة الخلفية بسعة 239 لترًا.

والسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022، مزودة بالعديد من وسائل الأمن والسلامة مثل الفرامل المانعة للانغلاق من نوع ABS، و2 وسادة أمامية للسائق والراكب ا لمجاور له، بجانب برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

أما عن وسائل الراحة والرفاهية، فالسيارة مزودة بمكيف هواء يدوي، وقفل مركزي للأبواب “سنتر لوك”، زجاج كهربائي أمامي، باور سترينج، مانع إدارة المحرك، مرايات جانبية يدوية، وقفل أمان للأبواب الخلفية، وحساسات ركن خلفية بالإضافة إلى المصابيح الأمامية بإضاءة الهالوجين، ولوحة عدادت كهربائية، وعدد 2 مكبر صوت، ومخرج كهرباء 12 فولت، وجنوط 14 بوصة.

عيوب السيارة سوزوكي اسبريسو أما عن عيوب السيارة فمن أهمها الثبات السيئ على الطريق وذلك على السرعات العالية، وكذلك السعة الداخلية للسيارة ضيقة إلى حد ما حيث أنها تعد من فئة السيارات الشبابية.

الأداء الضعيف للسيارة نظرا لحجم المحرك 1000 سي سي ولكنه متناسب مع حجم السيارة وتصميمها البسيط؛وكذلك ضعف العزل الصوتي والضوضاء داخل السيارة وقلة جودة الخامات المستخدمة في داخل السيارة.

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022

أعلنت شركة “مودرن موتورز” وكيل العلامة التجارية اليابانية “سوزوكي” في مصر، أن السيارة تتواجد في الأسواق المصرية بفئة واحدة بسعر 149.9 ألف جنيه.