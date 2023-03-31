انت الان تتابع خبر أسطورة الدفع الرباعي .. لن تصدق المواصفات الخيالية التي أضافتها تويوتا لسيارة Toyota Land Cruiser 2024 في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان تويوتا لاندكروزر 2024 متصدرة محركات البحث في السعودية وذلك لأن مواصفاتها المذهلة تعتبر من أفخم وأقوى سيارات الدفع الرباعي.

واليوم سوف نعرض لكم في هذه المقالة جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتويوتا لاندكروزر 2024 بالإضافة لاسعارها في المملكة.

أولاً مواصفات تويوتا لاندكروزر 2024

تأتي لاندكروزر 2024 بالعديد من المواصفات الجديدة في في عالم السيارات حيث تحتوي على من نوعين من المحركات يمكن الخيار بينهم، وهما من أقوى المحركات حيث يمكنها السيارة من الحر والثبات مع سرعة عالية وقدرة على السير في الطرق الوعرة والمستحيلة.

المحرك الأول: يأتي بسعة لترية 3.5 أي 3500 cc turbo مزدوج كما أنه يتكون من ستة أسطوانات لحرق الوقود كذلك يولد قوة حصانية قدرها 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن/متر، وتعمل بجر أمامي وخلفي دفع رباعي للأربع عجلات كل ذلك مقترن بناقل حركة أتوماتيكي مكون من 10 سرعات.

المحرك الثاني: سعته 3.3 لتر 3300 تيربو cc و6 أسطوانات لحرق الوقود وتعمل أيضا بنظام الدفع الرباعي كما يولد المحرك قوة حصانية حوالي 302 حصان و700 نيوتن/متر لعزم الدوران كما أنه أيضا يقترن مع ناقل الحركة الأتوماتيكي والمكون من 10 سرعات.

تويوتا لاندكروزر 2024 من الداخل

عندما نتحدث عن مواصفات تويوتا لاندكروزر 2024 فعلينا ذكر الفخامة الداخلية للسيارة والتي تتكون من المواصفات الداخلية الأتية.

عجلة قيادة عصرية لها مهام متعددة.

جميع مقاعد السيارة العائلية تعمل بالكهرباء.

مدخل الأبواب مضي بالإطار الكامل وذلك الأبواب الأمامية وأيضا الخلفية.

ناقل الحركة الأتوماتيكي يأتي من تغليف من وع جلد فاخر.

نظام جديد في تحكم غلق الأبواب من الباب الخاص بالسائق.

مقصورة وجسم داخلي خشبي بكسوة من الجلد الأكثر فخامة مما يعطيك روح الفخامة عند ركوب السيارة.

تكييف مركزي ينقسم إلى قسمين يمكن التحكم في النظام الأمامي والخلفي كل واحد على حده.

حامل للذراع في الأمام والخلف مع مكان لوضع أكواب في المنتصف.

كما تأتي من الداخل مواصفات Toyota Land Cruiser 2024 للترفيه والمعلومات من مكبرات صوت من نوع jbl عالية الوضوح وعددها 6 مكبرات صوتية، شاشة ذكية تعمل باللمس بمقاس 12.6 انش كما أنها قابلة أن تستجيب بالصوت، شاشتين خلفيتين مثبتتين في المقعد الأمامي للركاب في الخلف، مقبس كهربائي 220 فولت، مع مخارج usb أمامية وخلفية.

مواصفات Toyota Land Cruiser 2024 وسائل الراحة والأمان

دائما ما تحظى تويوتا لاند كروزر 2024 وليس الموديل القادم فقط بل جميع الموديلات السابقة بجودة أمان عالية كما أنها يتم أختبارها لاختبار معايير الأمان العالمية وبالفعل ما تنجح في ذلك، كما أن لم يتم حتى الآن وجود أي خلل في أنظمة الأمان في السيارة حيث تأتي من أنظمة الأمان التالية:

وسائد هوائية من الأمام ومن جانبي السيارة وتصل إلى 6 وسائد في السيارة ذات الخمس ركاب و8 وسائد في السيارة ال7 ركاب.

تشغيل السيارة عند بعد.

نظام أمان متكامل وذكي على جميع الأبواب.

ثلاثة خيارات لوضع القيادة على حسب الطرق.

مثبت سرعة.

أربع كاميرات محيطة بالسيارة من الأمام والخلف وجانبي السيارة.

أجهزة أستشعار أمامية وخلفية.

مكابح مانعة للانغلاق.

كبح تلقائي في حالة الطوارئ.

نظام تحذيري متكامل عند الخروج عن المسار.

نظام مراقبة ضغط الهواء داخل الإطارات.

موعد نزول Toyota Land Cruiser 2024 المتوقع

ينتظر عشاق السيارات الرياضية والعائلية نزول مواصفات تويوتا لاندكروزر 2024 رسميا في الأسواق العالمية والأسواق السعودية حتى يتمكنون من رؤيتها وشراء أفضل سيارة دفع رباعي في العام المقبل،

اسعاار تويوتا لاندكروزر 2024 GXR3 في السعودية 301,400 ريال سعودي اما سعر لاندكروزر 2024 GXR4 في السعودية 312,700 ريال سعودي