انت الان تتابع خبر أقوى عروض السيارات في السعودية بمناسبة رمضان 2023 .. احصل على سيارة تويوتا هايلكس وتويوتا كورولا وهيونداي أكسنت بأرخص الأسعار ولفترة محدودة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، فات العديد من المواطنين في السعودية يبحثون عن عروض سيارات نقدية حيث ان اغلب شركات السيارات في المملكة تعلن عن تخفيضات كبيرة على عدد من السيارات.

واهم هذه العروض هو على سيارات تويوتا “تويوتا، هيونداي، جيلي” وغيرها. وفي هذه السطور، سوف نعرض لكم أهم عروض السيارات في رمضان 2023 .

عروض السيارات في رمضان 2023

من بين الشركات التي أعلنت عن عروض السيارات في رمضان 2023 في السعودية، شركة تويوتا تقدم تخفيضات تصل إلى 25,000 ريال على بعض موديلاتها مثل كامري وكورولا وياريس وفورتشنر. وتقدم أيضاً هيونداي خصومات كبيرة على مجموعة متنوعة من سياراتها، بما في ذلك سوناتا وأكسنت وكريتا وتوسان. أما شركة جيلي فتقدم تخفيضات مذهلة على جميع موديلاتها مثل GS4 وX7 وX5 وX6 وموديلات أخرى، وتستمر الشركات الأخرى في المنافسة على عروض السيارات في رمضان، وهناك العديد من الصفقات الجيدة المتاحة للمستهلكين في هذا الوقت. ومن المهم الاهتمام بشروط الشراء والضمانات المتاحة قبل اتخاذ أي قرار شرائي، لضمان الحصول على صفقة جيدة وسيارة عالية الجودة.

وتم الإعلان عن عروض وتخفيضات السيارات في رمضان 2023 من قِبل عدة شركات، تخليداً لهذا الشهر الكريم، وتبرز شركة تويوتا Toyota كواحدة من أهم الشركات التي تعلن بانتظام عن عروض مختلفة في المملكة، وسنتحدث في هذا التقرير عن عروض السيارات بنظام الدفع 50/50 والدفع النقدي في السعودية، وسنوضح لكم هذه العروض فيما يلي:

عروض سيارات رمضان تويوتا هايلكس GL2 2022 ليميتد

أعلنت Toyota السعودية عن عرض مميز لسيارتها تويوتا هايلكس GL2 2022، ويتضمن العرض إمكانية التقسيط بدون فوائد لمدة 60 شهراً، دون الحاجة لدفع مقدم. ويتمثل الدفع الشهري في مبلغ 1,779 ريال، مما يجعل هذا العرض واحداً من أفضل عروض السيارات لرمضان 2023 في السعودية.

عرض سيارة تويوتا راش GL 2022

تواصل شركة تويوتا جهودها لإرضاء عملائها من خلال تقديم المزيد من العروض الجذابة على مجموعة إصداراتها في المملكة العربية السعودية. ويمكنك الآن الحصول على سيارة راش GL 2022 من تويوتا بطريقة التقسيط بدون دفعة مقدمة لمدة 60 شهرًا بمبلغ تقسيط شهري يبلغ 1,217 ريال.

عرض رمضان للسيارات على تويوتا كورولا XLE 2022 المطور 1.5

تقدم شركة تويوتا العالمية عرضًا مذهلاً يتيح للعملاء الحصول على سيارة مع إمكانية الاستفادة من عرض التقسيط بدون دفعة مقدمة لمدة 60 شهرًا، وذلك ضمن عروض رمضان للسيارات 2023 في المملكة العربية السعودية. يدفع العميل قسطًا شهريًا بقيمة 1,307 ريال سعودي فقط، مما يجعل هذا العرض فرصة لا تُفوت لامتلاك سيارة تويوتا.

هيونداي أكسنت 2022 سمارت

يقدم شركة هيونداي العرض الحالي لإصدار أكسنت سمارت 2022 الذي يتيح للعملاء تقسيط السيارة بدون دفعة مقدمة لمدة 60 شهرًا، وبقيمة قسط شهري تبلغ 1,084 ريال سعودي فقط. ويعتبر هذا العرض من أفضل عروض السيارات في رمضان 2023 في المملكة العربية السعودية.