انت الان تتابع خبر أفضل من تويوتا وهيونداي.. شاومي تطلق أول سيارة لها بمواصفات خيالية وسعر مناسب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتزم شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة لصناعة الهواتف الذكية إطلاق أول سيارة لها قريبا، فعلى الرغم من كل التحديات ، فإن أعمال السيارات في شاومي تتحرك بوتيرة أسرع من المتوقع. أكد ذلك Lei Jun ، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ، الذي قال إن اختبار الشتاء انتهى بنجاح وأن الفريق الذي يقف وراء سيارة شاومي الأولى ينمو بسرعة ويكمل المهام بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

ووفق ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، قال Lei Jun إن كل شيء يسير وفقًا للخطة ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم في النصف الأول من عام 2024. حتى الآن ، استثمرت الشركة أكثر من 433 مليون دولار في أعمال السيارات لديها ولديها فريق يتزايد باستمرار يضم أكثر من 2300 شخص.

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هذا ومن المتوقع أن تتجاوز الجولة الجديدة من الاستثمار هذا العام 2.8 مليار دولار ، مع 14 مليار دولار أخرى في السنوات الخمس المقبلة.

خلال يوم المستثمر للشركة ، اقترح الرئيس التنفيذي أيضًا أن على شاومي أن تنظر في الروبوتات أيضًا لأن تطوير هذه التكنولوجيا سيسرع من قدرات القيادة الذاتية للسيارات وأيضًا تسريع عملية التصنيع.