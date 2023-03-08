أرخص عرض سيارات مستعملة بأقل من 20 ألف ريال في السعودية .. سيارة تويوتا كورولا بمختلف الموديلات

كما أنها تتميز بالصيانة السهلة وتوافر قطع غيارها في الأسواق العربية، لذا فتحظى سيارات كورولا بشهرة كبيرة في جميع الدول العربية.

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ومع إرتفاع الأسعار سنعرض لكم مجموعة من سيارات كورولا مستعملة بسعر أقل من 20 ألف ريال سعودي.

بأقل من 20 ألف ريال سيارة تويوتا كورولا مستعملة

سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2017 مستعملة نظيفة من الداخل والخارج، السيارة كورولا بها جميع الكماليات، تمتاز بوجود محرك قوي بسعة 1600 سي سي، طراز XLI، متصل بناقل حركة اوتوماتيك، يستخدم المحرك البنزين كوقود.

سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2017 ذات طلاء باللون الأحمر.

هيكل السيارة الخارجي نوعه سيدان.

كما أن السيارة بها نوافذ كهربائية الحركة.

مبدل أقراص، ريموت كنترول، مكيف هواء بارد.

يتراوح سعر السيارة كورولا ما بين 15 ألف ريال إلى 18 ألف ريال سعودي.

بسعر يبدأ من 19 ألف ريال سيارة كورولا 2013

سيارة كورولا موديل 2013 مميزة سيدان باللون الأبيض، مكينة بقوة 1600 سي سي، قير اوتوماتيك، ناقل حركة اوتوماتيك، وقود محرك السيارة البنزين.

السيارة كورولا بها مقاعد اوتوماتيك الحركة.

من وسائل الأمان بالسيارة وسائد هوائية.

كما أن بها مثبت سرعة، جهاز إنذار مانع السرقة.

قفل مركزي للأبواب عن بعد.

كاميرا خلفية لرؤية واضحة، كما أن بها مشغل اسطوانات.

حساسات اصطفاف خلفية الركن الذكي.

مقاعد السيارة من الجلد باللون الرمادي.

سعر السيارة تويوتا كورولا بالسوق السعودي 19 ألف ريال سعودي.

بسعر 7000 ريال سيارة كورولا 2006 مستعملة

سيارة كورولا بها عدد 2 مفتاح بحالة الوكالة، مكيف هواء بارد، سيارة كورلا بها عدد لا بأس به من الكماليات والاكسسوارات المميزة، من مواصفات السيارة الآتي:

زجاج السيارة كهربائي الأمامي والخلفي.

إشارات مرايا التفاف جانبية كهربائية.

كما أن قير السيارة ناقل الحركة عادي.

مكينة محرك السيارة بسعة 1300 سي سي

حساسات اصطفاف خلفية الركن الذكي.

تويوتا كورولا بسعر 17 ألف ريال سعودي

سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2010 المستعملة سعرها يبدأ من 17 ألف ريال سعودي، سيارة تتضمن على ناقل حركة اوتوماتيك، محرك على الشرط، تحمل السيارة مواصفات مجلس التعاون الخليجي.