انخفاض حاد في أسعار سيارة تويوتا كامري 2023 في السعودية بجميع انواعها .. تعرف على مواصفاتها المبهرة

انت الان تتابع خبرانخفاض حاد في أسعار سيارة تويوتا كامري 2023 في السعودية بجميع انواعها .. تعرف على مواصفاتها المبهرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نكشف لكم اليوم اسعار ومواصفات سيارة تويوتا كامري 2023 التي تم طرحها مؤخرا في اسواق السعودية بأحدث إصدار لها هذه السنة..

حيث انها تتميز بمواصفات نالت إعجاب جميع الأشخاص وهذا ما حرصت عليه الشركة دائمًا في جميع إصداراتها من السيارات الحديثة

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سيارات تويوتا كامري

تمتلك السيارة تويوتا كامري 2023 محرك هايبرد قوى، مع تصميم مثالي الأبعاد، وهيكل متين، وتقنيات داخلية متطورة، وهي متاحة بعدة ألوان من بينها الأسود، والفضي، والأبيض، مع إصدارات فريدة باللون الأزرق، والأحمر، والرمادي، والبني، ويتوفر منها 12 إصدار في السعودية يتراوح سعرهم ما بين 99,245 و 153,640 ريال سعودي.

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مواصفات سيارة تويوتا كامري 2023

تضم السيارة مواصفات مدهشة تميزها بالقوة والثبات على الطريق، فهي تعد من أقوى إصدارات شركة تويوتا من فئة السيدان.

السيارة بها محرك 4 سليندر 2.5 لتر.

قوة المحرك 204 حصان.

عزم الدوران 243 ن.م.

السيارة سيدان بناقل حركة أوتوماتيك مزود بعدد 8 سرعات.

إطارات بمقاس 205/65R16.

أبعاد السيارة 4885 × 1840 × 1445 مم.

إستهلاك الوقود بمعدل 18.3 كم/ لتر.

خزان وقود السيارة سعته 60 لتر.

جنوط حديد بمقاس 16 بوصة.

بالسيارة وسائد هوائية أمامية.

تشمل شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصة.

تضم تقنية البلوتوث، مع تقنية Apple CarPlay.

تجدون في التالي اسعار سيارات كامري 2023 كل إصدار على حدًى، حيث طُرح منها عدد إثني عشر إصدار بأسعار متفاوتة، وبهذا تجدون من خلالها الطراز المناسب لإحتياجاتكم في سيارة الأحلام.

طراز toyota camry 2023 LE STD بسعر 99,245 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 LE بسعر 102,925 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 HEV LE بسعر 103,500 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 GLE بسعر 112,355 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 HEV GLE بسعر 114,770 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 SE بسعر 117,760 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 GLE-X بسعر 129,490 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 GLE-X HEV 40TH ANNIV بسعر 131,675 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 SE V6 بسعر 134,205 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 GRANDE 40TH ANNIV V6 بسعر 146,970 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 GRANDE HEV 40TH ANNIV بسعر 147,545 ريال سعودي.

طراز toyota camry 2023 LUMIERE HEV 40TH ANNIV بسعر 153,640 ريال سعودي.