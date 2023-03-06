انت الان تتابع خبر أسعار فيات 500 وفيات 500 X موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة.. أسياد الطريق والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن وكلاء سيارات فيات في مصر عن أسعار فيات 500 وفيات 500 X موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة خلال شهر مارس الجاري، حيث تتراوح الزيادات الجديدة من 39000 جنيه مصري إلى 50000 جنيه مصري، تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة كافة التفاصيل.
أسعار فيات 500 وفيات 500 X موديل 2023
- سعر سيارة فيات 500 موديل 2023 الفئة الأولى تأتي بمبلغ وقدره 725 ألف جنيه مصري بدلاً من 684 ألف جنيه مصري، بزيادة قدرها 41 ألف جنيه مصري.
- سعر الفئة الثانية من فيات 500 موديل 2023 هو 799 ألف جنيه مصري، بزيادة 39 ألف جنيه مصري بدلاً من 760 ألف جنيه مصري.
- بينما سعر فيات 500 إكس موديل 2023 الفئة الأولى تبلغ 975.000 جنيه مصري بدلاً من 935.000 جنيه مصري، بزيادة قدرها 40.000 جنيه مصري.
- والفئة الثانية من سيارة 500X بانوراما موديل 2023 يبلغ سعرها مليون و 50 ألف جنيه مصري بدلاً من مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 50 ألف جنيه مصري.
- وتبلغ تكلفة الفئة الثالثة كابريو من سيارة 500X موديل 2023 حوالي مليون و 100 ألف جنيه مصري، بزيادة قدرها 50 ألف جنيه مصري بدلاً من مليون و 50 ألف جنيه مصري.
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مواصفات فيات 500 موديل 2023
- يتم تشغيل فيات 500 موديل 2023 بمحرك 1400 سي سي رباعي الأسطوانات ينتج 101 حصان وعزم أقصى يبلغ 131 نيوتن لكل متر، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات، مما يسمح للسيارة بالدوران من 0 إلى 100 كم / ساعة خلال 10.5 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة 5.8 لتر عند 100 كم / ساعة، بينما يصل سعة خزان الوقود حوالي 35 لترًا.
مواصفات فيات 500 X موديل 2023
سيارة فيات 500 X موديل 2023 مزودة بمحرك تربو 4 سلندر 1400 سي سي ينتج 230 نيوتن لكل متر من عزم الدوران وقوة 140 حصاناً ، متزاوجة مع علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، وتستهلك السيارة 5.7 لتر وتغطي المسافة التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة هو 12.3 ثانية، وسعة خزان الوقود 45 لترًا.