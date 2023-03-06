انت الان تتابع خبر أسعار فيات 500 وفيات 500 X موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة.. أسياد الطريق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن وكلاء سيارات فيات في مصر عن أسعار فيات 500 وفيات 500 X موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة خلال شهر مارس الجاري، حيث تتراوح الزيادات الجديدة من 39000 جنيه مصري إلى 50000 جنيه مصري، تابعوا معنا السطور التالية لمعرفة كافة التفاصيل.

أسعار فيات 500 وفيات 500 X موديل 2023