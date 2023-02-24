انت الان تتابع خبر سعر وميزات ولا بالأحلام في سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 .. ومفاجأة في سعرها بمصر والسعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم اليوم اقوى سيارات تويوتا اليابانية العالمية والتي تتميز بصفات كبيرة وهامة خصوصا في المناطق الوعرة والصحاري والاسفلت

وتسمى هذه السيارة بـ لاندكروزر موديل 2023 حيث تنافس الكثير من السيارات الرياضية بل ويتفوق عليهم، ونجد السيارة لها مظهر خارجي مميز وسوف نعرض لكم المواصفات الخارجية والداخلية للسيارة مع توضيح سعرها في الأسواق.

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أهم مواصفات تويوتا لاندكروزر 2023

تتمتع تويوتا لاندكروزر 2023 بوجود أفضل محرك على الطلاق إذ أن سعته 5.3 لتر مما يجعله يولد قوة 409 حصان بعزم دوران 650 نيوتن متر، كما نجد أن الإطارات تعد من أهم مواصفات السيارة والتي تكسبها الثبات وسهولة الحركة في المرتفعات والمناطق الصحراوية، ولا شك أن وجود أنظمة الحماية يجعلها آمنة تماما على الركاب وتحميهم من مخاطر التعرض إلى حوادث طريق إذ أن السيارة مزودة بإنذارات لمنع الاصطدام تكشف وجود جسم غريب على بعد حوالي 300 متر لتنبيه السائق.

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2023 من الخارج

تعمل تويوتا لاندكروزر 2023 بنظام الدفع الكلي مما يجعلها من أسرع سيارات جيلها وتأتي السيارة من الخارج بمظهر رائع يجذب العملاء إلى جانب تعدد ألوانها المتوفرة بها في الأسواق، ويجدر بالذكر أن بها أكثر من ميزة خارجية من ضمنها وجود المصابيح النهارية والليلة تلك التي تعطي إضاءة قوية لتسمح للسائق بالرؤية في المناطق الأكثر ظلاما، كما أنها مزودة بوجود مصابيح ضبابية لتسهيل الرؤية في الضباب إلى جانب وجود مستشعرات المطر، ونجد أن إطارات تويوتا لاندكروزر 2023 تكون بمساحة 20 أنش مصنوعة من الالومنيوم.

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2023 من الداخل

تمتاز سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 من الداخل بالكثير من المواصفات التي لا حصر لها إذ أن بها مقاعد جلدية فاخرة بها وسائد هوائية مع وجود كم كبير من الوسائط المتعددة مثل الشاشة التي تتصل بالبلوتوث والواي فاي بمساحة 8 بوصة مع وجود شاشة عدادات وشاشة أخرى متصلة بالكاميرا الخلفية، ونجد مكبرات الصوت بالسيارة عالية الجودة بجانب توافر راديو ومكيف هوائي، كما يوجد إنذار لمنع السرقة

سعر تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية ومصر

تتواجد فئات مختلفة من سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 ولهذا نجد أن السعر يختلف أيضا بين الفئة والأخرى، ولكن نظرا لأن السيارة ذات سرعة كبيرة ومحرك مميز فإن سعرها يرتفع عن سيارات جيلها ويتراوح سعر تويوتا لاندكروزر 2023 في الأسواق السعودية ما بين 243 ألف ريال سعودي و407 ألف ريال بما يعادل في مصر حوالي 3 مليون و300 ألف جنية مصري.