انت الان تتابع خبر وحش السيارات 4X4 .. تعرف على المواصفات الخرافية لسيارة تويوتا فيلوز 2023 الجديدة كليًا في السعودية ومفاجأة بشأن سعرها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعد سيارة تويوتا فيلوز 2023 من احدث أنواع السيارات وأكثرها طلباً فهي من السيارات العائلية الكبيرة والتي تتميز بمواصفات عالمية وتمتلك مزايا فريدة وتعد من طراز مركبات سي يو وسنستعرض لكم في الفقرات الآتية مواصفات تويوتا فيلوز 2023 وسعرها في المملكة العربية السعودية.

تورد سيارة تويوتا فيلوز 2023 إلى المملكة بواسطة الوكيل عبد اللطيف جميل ويبلغ سعره نحو 80,730 ريال سعودي .

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مواصفات سيارة تويوتا فيلوز :-

تنتمي سيارة تويوتا فيلوز لطراز السيارات الرياضية ذات الاستخدام المتعدد، حيث يمكن فتحها لاستيعاب 7 من الركاب بفضل مقصورتها الكبيرة، كما تتميز بالتصميم الفريد والمطور وأدنى استهلاك من الوقود ومن حيث المواصفات الخاصة بالسيارة فقد جاءت على النحو التالي:

يوجد 6 ألوان من الألوان الجذابة المتاحة للسيارة وهي اللون الأبيض البلاتيني، وميتاليك سيلر، الرمادي والأحمر والأسود المعدني، الفضي المائل للأرجواني.

تابلو السيارة جاء بشكل متطور وفريد وتحتوي السيارة من الأمام على شبك كبير.

مصابيح أمامية بتقنية الليد وأجزاء من الكروم مما يمنحها شكل جذاب ورياضي.

تحتوي على خطوط بارزة تمتد من جهة الأمام إلى الخلف وهي متناسقة مع عجلات السيارة الكبيرة

والمصابيح الكبيرة مما يعطي السيارة مظهراً عريضاً من جهة الخلف.

السيارة مزودة بنظام صوتي متميز به ستة من السماعات.

وتكييف أتوماتيكي ولوحة تحكم في الصف الثاني من المقاعد.

مستشعرات خلفية ونظام للسلامة والذي يضمن الثبات التام للمقاعد الخاصة بالأطفال.

تشتمل على نظام تشغيل ذكي.

محرك السيارة من النوع الرباعي الاسطوانات 4 سلندر بسعة 1.5 لتر ، 138 نيوتن عزم للدوران.

ناقل حركة (CVT) بسبع سرعات.

السيارة تعمل بخاصية الدفع الأمامي وتصل لأقصى سرعة من الثبات إلى 100كم في الساعة في 12 ثانية تقريبا حتى 180 كم في الساعة.

المسافة التي تقطعها السيارة مقابل استهلاك لتر واحد من البنزين هي 19.3 كم.