انت الان تتابع خبر بـ 4000 ريال .. سيارات تويوتا كامري مستعملة للبيع في السعودية بمواصفات يبحث عنها الجميع.. (طريقة الحصول عليها) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارات تويوتا كامري من أشهر السيارات في العالم وتلقى بإعجاب الكثير من المواطنين السعوديين حيث حققت شهرة واسعة في أسواق السيارات المستعملة كنوع من أنواع السيارات السيدان، كما انها تتميز بسعرها المنخفض بالمقارنة مع محتوياتها من وسائل الراحة والأمان وأنظمة الصوت.

وفي هذا المقال سنتعرف على أهم العروض على سيارات تويوتا كامري في السعودية، والأسعار التي يطلبها البائعون.

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للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام سنة 2006 مستعملة للبيع في مدينة الرياض. تباع السيارة تويوتا كامري مستعملة بسعر 4000 ريال سعودي. ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك. عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 4000 كيلو متر. السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. السيارة تويوتا كامري تحتوي على مكيف.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0590341626 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966590341626.

سيارة تويوتا كامري أول إستخدام سنة 2013 مستعملة للبيع في مدينة الرياض. سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 15000 ريال سعودي. ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك. عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري بلغ 90000 كيلو متر. السيارة تويوتا كامري متوفرة بلون خارجي أبيض. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. وسائل الراحة في السيارة تويوتا كامري بها فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور ومرايات كهرباء وريموت كنترول ونظام الركن الذكي للسيارة ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد.

كما أن نوافذ السيارة تويوتا كامري الأمامية والخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه. كما أن نظام الصوت في السيارة تويوتا كامري يحتوي على بلوتوث وراديو كاسيت ونظام التحكم في الطارة ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي. كما أن وسائل الأمان في السيارة تويوتا كامري مزودة بحساسات أمامية وحساسات خلفية وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

السيارة تويوتا كامري بها جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وإنذار ومقاعد كهربائية.