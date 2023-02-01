أرخص عرض سيارات مستعملة في السعودية بمبلغ 777 ريال فقط وبشحن مجاني

كما سنعرص لكم اسعار كل سيارة منهم بسعر الكاش، وكذلك المبلغ المطلوب شهريًا في حالة تمويلها وشرائها بالتقسيط، وهذا في اسواق المملكة العربية السعودية.

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سيارات مستعملة بالتقسيط بمبلغ 777 ريال فقط وخصم 1000 ريال

نوفر لكم كل الاسعار المخفضة المطروحة على السيارات في السعودية بأقل تكلفة ممكنة، حيث يوجد سيارات يبدأ سعرها من 26000 ريال يعودي، ومتاح سيارات حديثة موديل 2021، وهذا يشمل إصدارات من هونداي وكيا وشيفروليه بحالة ممتازة.

كما متاح تقسيط سعر السيارة من خلال تمويلها، وبهذا يتم تسديد المبلغ على دفعات شهرية، حيث أن معظم محدودي الدخل يرون هذا بالحل المناسب لأزمة موجة غلاء الأسعار التي نواجهها لسعر كل الإصدارات في داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي، ولذا نرى توكيلات ومعارض للسيارات كثيرة تقدم خدمة التمويل للمستخدمين.

ووجبة التنبيه من طرفنا أن الاسعار المذكورة قي التالي هي متاحة لفترة محدودة نظرًا لإحتمالية نفاذ الكمية أو إمكانية إرتفاع الأسعار في أي وقت بسبب موجة غلاء الأسعار، حيث يتأثر سعر السيارات دائمًا بالتغييرات الإقتصادية العالمية أو المحلية، كما يتغير السعر بتغير سعر صرف العملة في داخل المملكة العربية السعودية.

اسعار السيارات كيا

تأسست شركة كيا موتورز للسيارات في يوم الواحد والعشرين من شهر ديسمبر في العام 1944 من الميلاد، ويقع المقر الرئيسي لها في داخل مدينة سيول بكوريا الجنوبية، وهي تعتبر أحد أكبر مصانع تصنيع السيارات الموجودة في داخل كوريا، حيث تحتل المرتبة الثانية، والشركة تتبع في الأساس مجموعة شركات هيونداي كيا للمركبات.

وتطرح شركة كيا كل عام إصدارات متطورة تناسب الاستخدام اليومي في داخل المملكة العربية السعودية، وقد حازت الشركة إعجاب عدد كبير من المستخدمين، حيث أنها تركز بشكل كبير على تقديم أفضل إصدارات بأكثر سعر مناسب لكل الفئات في المملكة، وفي التالي نعرض لكم سعر ومواصفات السيارة كيا ستينجر 2018 المتاحة للبيع الفوري.

والسيارة تتسم بمواصفات مثالية نالت إعجاب كل من استخدمها، خاصةً في داخل المملكة العربية السعودية، فهي من السيارات السيدان التي تضم محرك قوي، وهيكل مصمم ليتناسب مع مختلف أنواع الطرق، كما أنها من فئة السيارات الإقتصادية، فهي متاحة بسعر مناسب جدًا، كما أنه متاح شرائها بالتقسيط للمقيمين في داخل المملكة العربية السعودية.

معروض سيارات مستعملة في السعودية كيا ستينجر 2018 kia stinger بحالة جيدة.

كيا ستينجر 2018 kia stinger بحالة جيدة. السيارة وارد السعودية ومتوفرة باللون الأبيض.

بها محرك 4 سيليندر يسير بوقود البنزين.

القير بالسيارة أوتوماتيك.

سعة المحرك 2.0 لتر.

نظام الجر بالسيارة دفع خلفي.

المسافة التي قطعتها قدرها 78,701 كيلومتر.

تجدوها بسعر 75,500 ريال سعودي عند الدفع كاش، بتوفير مبلغ 23,600 ريال سعودي.

متاح الشراء بالتقسيط على مدة 60 شهر بدفع مبلغ 2,131 ريال سعودي شهريًا، بدون دفعة أولى، مع دفع دفعة أخيرة بمبلغ 16,653 ريال سعودي

سيارات بالتقسيط هيونداي

تحتوي سيارات هيونداي على أقوى المواصفات العالمية التي تمكنها من منافسة سيارات الفئة فوق المتوسطة، كما ان السيارة هيونداي تشمل افضل المواصفات الخارجية والكماليات الداخلية التي جعلت منها السيارة المميزة لفئة كبيرة من المستخدمين، ولعل أهم ميزة تتوفر في سيارات هيونداي ساهمت في جذب المستخدم لها هي سعرها الإقتصادي الذي يبحث عنه الجميع.

ويقع مقر شركة هيونداي موتور الرئيسي في كوريا الجنوبية في داخل مدينة سول، وقد تم تأسيس الشركة في العام 1967 من الميلاد، وهي شركة عمومية محدودة تتبع أحد فروع مجموعة شركات سيارات هيونداي/كيا، وهي من الشركات الكبرى حول العالم، حيث تقع في المرتبة الثانية كثاني أكبر شركة في داخل كوريا الجنوبية، حيث تحتل شركة سامسونج المرتبة الأولى.كما أنها الرابعة من حيث عدد المبيعات.

وتلك الفقرة تضم مواصفات السيارة هيونداي النترا 2021 المعروضة مستعملة للبيع الفوري من المالك مباشرةً، وهي أحد أكثر السيارات المنتشرة في داخل المملكة العربية السعودية من إصدارات شركة هيونداي موتورز، وهي عليها إقبال كبير جدًا، وهذا لكون السيارة تتسم بسعرها الإقتصادي الذي يقابله مواصفات ممتازة لكل الإستخدامات، ونترككم مع المواصفات بكل تفاصيلها.

متاح سيارة هونداي النترا Smart Plus 2021 hyundai elantra مستعملة بحالة جيدة.

السيارة وارد السعودية ومتوفرة باللون الأبيض.

بها محرك 4 سيليندر يسير بوقود البنزين.

القير بالسيارة أوتوماتيك.

سعة المحرك 1.6 لتر.

نظام الجر بالسيارة دفع أمامي.

المسافة التي قطعتها قدرها 51,004 كيلومتر.

تجدوها بسعر 72,900 ريال سعودي عند الدفع كاش، بتوفير مبلغ 3,000 ريال سعودي.

متاح الشراء بالتقسيط على مدة 60 شهر بدفع مبلغ 2,059 ريال سعودي شهريًا، بدون دفعة أولى، مع دفع دفعة أخيرة بمبلغ 16,092 ريال سعودي.

تقسيط سيارات شيفروليه

أُنشئت شركة شيفروليه للسيارات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1911 من الميلاد، ويوجد مقر الشركة الرئيسي بداخل ولاية ميتشيغان في مدينة ديترويت، ومؤسسي الشركة هما لويس شيفروليه وويليام ديورانت، والشركة الآن تابعة لشركة جنرال موتورز الأمريكية، وأصبحت أهم الشركات لديها، وهي أحد الإصدارات الشعبية لديها بأسعار تنافس الفئة المتوسطة.

وتشمل إصدارات السيارات المطروحة من شركة شفروليه في السعودية على العديد من المواصفات القوية، فهي أحد أشهر السيارات السيدان في داخل الوطن العربي، وهذا يرجع إلى تصميم السيارة الجذاب، والمزايا الخارجية، والكماليات الداخلية، والأهم من ذلك توافر كل معايير الامن والسلامة العالمية بها، فسيارات نيسان تعد منافس قوى في السوق السعودي.

وتجدون في التالي مواصفات السيارة شيفروليه سبارك 2018 بسعر مناسب، وهذا الموديل من سيارات شيفروليه قد اشتهر بمواصفاته التي جعلتها من أكثر السيارات المطلوبة في داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل شركة شيفروليه جاهدة على تطوير وتحسين إصدارات سياراتها بإستمرار، لتقدم من خلالها حل المعادلة الصعبة التي تجمع بين القوة والسعر الرخيص.