انت الان تتابع خبر هيونداي تتحدى تويوتا بسعر وميزات خيالية في سيارة هيونداي كونا Kona N الجديدة 2024 في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة هيونداي العالمية باصدار فئة جديدة من Kona ولكن بتصميم جديد وعصري واكبر من السابق، حيث انها مميزة وجدا وغير تصاميم النسخ السابقة.

الا انها مختلفة في المواصفات القياسية وغيرها من المواصفات، ومن المعروف أن تلك المجموعة مشهورة في عالم اسواق السيارات منذ مدة كبيرة.

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لذلك يرغب الكثير من محبي السيارات خصوصا ماركة هيونداي في معرفة المواصفات الخاصة وسعر سيارة هيونداي كونا Kona N الجديدة 2024 في السعودية.

مواصفات سيارة هيونداي

تتمتع تلك النسخة الجديد من سيارة هيونداي Kona N بمواصفات عملية ومنها كالتالي:

يبلغ طول السيارة 432 سم.

يبلغ عرضها 182 سم، وجاء ارتفاعها 158 سم.

تبلغ العجلات 266 سم بين محاورها.

تحتوي على أفضل وسائل امتصاص الصدمات المطورة عن غيرها من النسخ.

تأتي العجلات بقياس 19 إنش.

جاءت السيارة بتغيير كبير في شكل الواجهة الأمامية، بالإضافة إلى الخلفية أيضا.

كما تم تغيير شكل فتحات توزيع الهواء الداخلية.

تم وضع شاشة عرض في لوحة القيادة المواكبة للسائق.

بالإضافة إلى شاشة تاتش مقاس 3 بوصة.

تحتوي السيارة على لوحة تحكم مخصوصة من أجل التكييف.

مواصفات محرك سيارة هيونداي الجديدة 2024

النسخة المتوقع إصدارها من سيارة هيونداي الجديدة 2024 يأتي محركها كالتالي:

محرك من النوع T-Gdi وتبلغ سعة المحرك 1600 سي سي.

ينتج الموتور قوة عزم 198 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات مختلفة.

قوة عزم الموتور تبلغ 149 نيوتن/الساعة.

يعمل الموتور بالبنزين بمقدار 0 لتر.

ومن المتوقع ظهور فئة إلكترونية من تلك السيارة، وستكون من النوع الهجين وقوة عزم دوران 141 حصان.

وسيأتي ناقل الحركة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات مختلفة.

سعر سيارة Kona الجديدة

بلغ سعر سيارة هيونداي N كونا الجديدة في السعودية يبلغ 95 ألف ريال سعودي.

بينما استقر السعر في مصر بمبلغ 689 ألف جنيه مصري.

ويذكر أنه قد تكثفت عمليات البحث في جوجل عقب اعلان شركة هيونداي الكورية طرح سيارة كونا N الجديدة لعام 2024، حيث اضافت العديد من المواصفات التي تعطي مزيدا من الأمان والرفاهية للعديد من عشاق شراء سيارة هيونداي حول العالم.