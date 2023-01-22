أرخص سيارة نيسان صني أوتوماتيك.. أقل من 80 ألف جنيه في سوف المستعمل

رياض - احمد صلاح - يضم السوق المصري العديد من الموديلات والماركات المختلفة من السيارات المستعملة من بينهم نيسان صني 1994 والتي تعد أرخص سيارة نيسان صني أوتوماتيك التي تباع في سوق المستعمل بسعر أقل من 80 ألف جنيه مصري بمواصفات عالية الأداء، دعونا نتعرف عليها معكم من خلال هذا التقرير التالي.
أرخص سيارة نيسان صني أوتوماتيك
هذه سيارة عائلية رخيصة وموثوقة. نيسان صني تحتل المرتبة الأولى بين السيارات المدمجة. يتم إنتاجه الآن في اليابان تحت اسم “Blueberry Sylvie” ويحظى بإعجاب المصريين لمزاياه العديدة مثل استهلاك الوقود المنخفض والتصميم الشبابي والشكل المميز.
مواصفات نيسان صني 1994
تستمد نيسان صني قوتها من محرك 1600 سي سي، مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي، تباع السيارة باللون الفضي، السيارة 200000 / كم، السيارة بها إطارات جديدة وبطارية جديدة، لها رخصة صالحة لمدة عام ونصف، وهي مطلية من الخارج، ولكنها بدون طلاء من الداخل.
تم تجهيز مقصورة Nissan Sunny الداخلية بنوافذ كهربائية، وتكييف هواء، وراديو، ومكبرات صوت بأربعة أبواب، وكاسيت، وتنجيد جلدي، وإضاءة داخلية، ومساحة تخزين إضافية في الأبواب الجانبية، وصندوق تخزين أمامي، وتخزين للمقاعد وأكثر من ذلك بكثير.
هذا بالإضافة إلى احتوائها على ميزة إعادة ضبط الإضاءة الداخلية يدويًا، والقراءات، وأحزمة المقاعد، وفرش المقاعد القماشية، والسرعة القياسية، ودرجة الحرارة، وعداد الوقود، والكونسول الوسطي الأمامي.
يتميز التصميم الخارجي لسيارة نيسان صني 1994 بمصابيح أمامية وخلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وشبكة أمامية عليها شعار نيسان في المنتصف، ومصدات أمامية وخلفية بنفس لون السيارة، ومرايا جانبية، مما يضفي عليها مظهراً فريداً وأنيقاً.
في حين أرفقت شعار نيسان على الحقيبة الخلفية ليتناسب مع لون السيارة، وكذلك مقابض الأبواب من نفس لون السيارة، ويتم وضع الصحيفة في وسط الباب الخارجي للتعبير عن جمال السيارة.
سعر نيسان صني 1994
يبدأ سعر Nissan Sunny من 75000 جنيه، اعتمادًا على الحالة الفنية للسيارة.