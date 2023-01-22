انت الان تتابع خبر أرخص سيارة نيسان صني أوتوماتيك.. أقل من 80 ألف جنيه في سوف المستعمل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يضم السوق المصري العديد من الموديلات والماركات المختلفة من السيارات المستعملة من بينهم نيسان صني 1994 والتي تعد أرخص سيارة نيسان صني أوتوماتيك التي تباع في سوق المستعمل بسعر أقل من 80 ألف جنيه مصري بمواصفات عالية الأداء، دعونا نتعرف عليها معكم من خلال هذا التقرير التالي.

أرخص سيارة نيسان صني أوتوماتيك

سيارة نيسان صني 1994 هي سيارة مدمجة أنتجتها شركة نيسان اليابانية، والتي بدأت الإنتاج في اليابان عام 1966 وتم تقديمها تحت اسم داتسون 1000، والتي لا يزال يتم تصنيعه في اليابان ويتم تجميعه في شرق آسيا.