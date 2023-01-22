انت الان تتابع خبر أرخص سيارة دفع رباعي في 2023.. شيري تيجو 3 بتولع السوق المصرى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد إجراء عدة تقارير في سوق السيارات AMIC تبين أن شيري تيجو 3 تعد أرخص سيارة دفع رباعي في 2023 والذي يصل سعرها إلى نصف مليون جنيه في السوق المصري، ويقبل على شرائها الكثيرين نظرا لما تتمتع به من مميزات ومواصفات فنية داخلية وخارجية لا مثيل لها.

أرخص سيارة دفع رباعي في 2023

سعر ومواصفات شيري تيجو 3

كشف تقرير صادر عن مجلس استخبارات سوق السيارات (AMIC) إجمالي المبيعات في سوق السيارات المصري حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي، حيث يغطي التقرير مبيعات سيارات الدفع الرباعي، مع مبيعات شيري تيجو 3 الرائدة في هذه الفئة ليصل عدد مبيعاتها حوالي 5503 وحدة.

تستمد Chery Tiggo 3 قوتها من محرك 1500cc، إلى جانب ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وينتج 125 حصانًا وعزم دوران أقصى 160 نيوتن / متر، وتستهلك السيارة 6.7 لترًا لقطع مسافة 100 كم / ساعة، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 180 كم / ساعة.

بينما يبلغ طول شيري تيجو 3 حوالي 4419 ملم وعرض 1765 ملم وارتفاع 1651 ملم مع قاعدة عجلات 2510 ملم، وتم تجهيز سيارة 2023 Chery Tiggo 3 بالعديد من تدابير السلامة بما في ذلك الوسائد الهوائية ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) وأجهزة استشعار وقوف السيارات وأحزمة المقاعد.

أرخص سيارة دفع رباعي في 2023

كما تحتوي سيارة 2023 Chery Tiggo 3 على زر تشغيل / إيقاف، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ، وفتحات للمقاعد الخلفية، وفتحة سقف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة مركزية مقاس 8 بوصات يمكنها عرض هاتفك الخلوي، وغير ذلك الكثير.

أما عن سعر سيارة 2023 Chery Tiggo 3 في مصر، فهي تتوفر في السوق المصري مقابل 509.000 جنيه مصري في فئة واحدة.