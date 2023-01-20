انت الان تتابع خبر سيارات مستعملة للبيع في السعودية الاسعار تبدأ من 10000 ريال لسيارات تويوتا كورولا وكيا سبورتاج وكامري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سيارات مستعملة بأسعار مناسبة للجميع متوفرة الآن في أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية تبدأ من 4500 ريال سعودي، بمواصفات عالية وحالة ممتازة كالجديدة تماماً، تابعوا معنا الآتي للتعرف على أنواع السيارات المتوفرة ومواصفاتها وسارع لحجز سيارة أحلامك قبل نفاذ الكميات.

تستطيع شراء إحدى السيارات الآتية بسعر الكاش أو بالتقسيط المريح حسب إمكانياتك.

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سيارات مستعملة للبيع :-

للبيع سيارة كيا سيراتو مستعملة سنة الصنع 2011 بسعر 15500 ريال سعودي في مدينة الهفوف حي السلمانية الشمالية والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك واللون الخارجي في السيارة بني وسجل عداد الممشى أكثر من 200000 كيلو متر والوقود المستخدم في السيارة البنزين وتحتوي السيارة على مدخل يو اس بي ومدخل AUX ومكيف وأكياس هوائية وبلوتوث ومشغل أقراص وزجاج كهربائي وكراسي مدفأة ودخول بدون مفتاح ونظام ملاحة وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0583261664.

سيارات مستعملة رخيصة للبيع :-

للبيع سيارة كيا أوبتيما مستعملة سنة الصنع 2009 بسعر 10000 ريال سعودي في مدينة مكة المكرمة حي النوارية والسيارة متوفرة بناقل حركة يدوي عادي ولون خارجي أبيض ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد الممشى من 150000 إلى 159999 كيلو متر ويوجد بالسيارة زجاج كهربائي وكراسي جلد ومدخل يو إس بي ومدخل AUX ومشغل أقراص ومكيف وإطار إحتياطي وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0545723787.

سيارة مستعملة في االسعودية :-

للبيع سيارة كيا كادنزا مستعملة سنة الصنع 2015 بسعر 22000 ريال سعودي في مدينة تبوك حي المصيف والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية مع إستخدام وقود البنزين وتمتلك السيارة لون خارجي أبيض وسجل عداد الممشى من 20000 إلى 29999 كيلو متر ومتوفر بالسيارة زجاج كهربائي وسنتر لوك ومثبت سرعة ومرايات كهربائية ومدخل يو إس بي ومكيف ونظام إنذار وجنوط ألمنيوم ومانع إنزلاق وإطار إحتياطي وأضوية ليد وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0501211384.

سيارة مستعملة في السعودية بأقل الأسعار :-

للبيع سيارة كيا ريو مستعملة سنة الصنع 2014 بسعر 13500 ريال سعودي في مدينة سكاكا حي السوق والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك والوقود المستخدم البنزين والسيارة متوفرة بلون خارجي أحمر وبمواصفات إقليمية خليجية وسجل عداد الممشى 122000 كيلو متر وتحتوي السيارة على أكياس هوائية وبلوتوث وزجاج كهربائي وكراسي جلد وكراسي مدفأة ومكيف ومرايا كهربائية وأندرويد أوتو وأبل كار بلاي وأضوية زينون وفتحة سقف وكاميرا خلفية وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0550684249.

سيارة مستعملة بالتقسيط :-

أقل أقساط شهرية موديل تويوتا كامري 2002 مستعملة للبيع في الرياض، بسعر 4،000 ريال سعودي، كما يمكن سداد أقساط تويوتا كامري بدفعة أولى 1،000 ريال وأقساط شهرية 500 ريال، متواجد ناقل حركة أوتوماتيكي، بينما تويوتا كامري لديها ما يقرب من 188000 كيلو متر لعداد الممشى، أما عن اللون الخارجي هو الأزرق.

الوقود الذي تستخدمه البنزين، بينما النوافذ الأمامية والخلفية لتويوتا كامري كهربائية، تحتوي السيارة أيضًا على مكابح مانعة للانغلاق ووسائد هوائية للسائق ووسائد هوائية للركاب وأكياس هوائية جانبية، وللتواصل مع البائع وشراء السيارة اتصل على 0593007350 أو عبر الواتساب 00966593007350.

سيارة مستعملة للبيع بسعر رخيص :-

سيارة مستعملة هيونداي سوناتا موديل 2011، بمقابل 18000 ريال سعودي في مدينة الاحساء، السيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيكي، بمواصفات خليجية، ولونها الخارجي أبيض، السيارة مزودة بخاصية الدخول بدون مفتاح ومشغل أقراص مضغوطة ومكيف هواء وملاحة ونوافذ كهربائية، بينما عداد مسافات قد بلغ 226000 كيلو متر، وإذا كنت ترغب في شراء السيارة فيرجى الاتصال على 0565394964.

سيارة مستعملة رخيصة للبيع في السعودية :-

هيونداي أكسنت مستعملة سنة الموديل 2017 بسعر كاش 24 ألف ريال وتقع في مدينة كيلر وهي منطقة صناعية بالسعودية، تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي، بينما لونها خارجي فضي، ومواصفات منطقة الخليج، الوقود الذي تستخدمه السيارة هو البنزين، ويبلغ عداد المسافة 116 ألف كيلو متر. السيارة بها بلوتوث ومكيف، إطار احتياطي وفتحة سقف، يرجى الاتصال على 0501498951 لشراء السيارة.

سيارة مستعملة للبيع بسعر رخيص :-

للبيع سيارة موديل 2003 هيونداي أكسنت مستعملة بسعر 8000 ريال سعودي في حي البديعة بمدينة الرياض، السيارة مزودة بناقل حركة يدوي، السيارة تعمل بالبنزين، السيارة متوفرة باللون الأزرق من الخارج، السيارة مزودة ببلوتوث وقفل مركزي ومرايا كهربائية وتكييف ونوافذ كهربائية ومشغل سي دي، لشراء السيارة يرجى الاتصال على 0578247417.

سيارة مستعملة للبيع رخيصة :-

للبيع هيونداي أكسنت 2009 مستعمله للبيع في تبوك، سعر السيارة كاش 5000 ريال سعودي، يعرض البائع على أقساط مع دفعة أولى 2،000 ريال سعودي وأقساط شهرية بقيمة 500 ريال سعودي، وتأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي، كما يبلغ عدد الأميال المقطوعة 230 ألف كيلو متر، ومتوفرة باللون الأبيض الخارجي، بينما نوع الوقود المستخدم بنزين، الإضافات والكماليات هي تكييف هواء وجلد داخلي، تحكم عن بعد، بلوتوث وأقراص مضغوطة ومدخل AUX ومدخل USB، وللتواصل مع البائع يمكنك الاتصال على 0572388590 أو الاتصال بالبائع عبر WhatsApp 00966572388590.

سيارة كيا سبورتاج للبيع :-

للبيع سيارة كيا سبورتاج سنة الصنع 2014 مستعملة للبيع في مدينة الرياض بسعر 25000 ريال سعودي، ناقل الحركة في السيارة كيا سبورتاج أوتوماتيك، السيارة كيا سبورتاج تم قيادتها 235000 كيلو متر، اللون الخارجي في السيارة كيا سبورتاج فضي.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج البنزين، للحصول على السيارة كيا سبورتاج مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966591194624.

للبيع سيارة مستعملة رخيصة شيفرولية :-

للبيع سيارة شيفروليه أفيو مستعملة سنة الصنع 2013 بسعر 10000 ريال سعودي في مدينة رفحاء حي الفيصلية والسيارة متوفرة بناقل حركة يدوي عادي ولون خارجي أبيض ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد الممشى أكثر من 200000 كيلو متر ويوجد بالسيارة مكيف وجنوط ألمنيوم وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0500527181.

سيارة مستعملة للبيع رخيصة :-

للبيع سيارة شيفروليه أبيكا مستعملة سنة الصنع 2007 بسعر 6500 ريال سعودي في مدينة جدة حي أبحر الجنوبية والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية يابانية والوقود المستخدم البنزين والسيارة متوفرة بلون خارجي أسود وسجل عداد الممشى أكثر من 198000 كيلو متر ويوجد بالسيارة أكياس هوائية وزجاج كهربائي وسنتر لوك ومقاعد رياضية وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0509607454.

سيارة مستعملة مرسيدس 2013 :-

مرسيدس 300 موديل 2013 للبيع في الرياض.

ويبلغ سعرها 4000 ريال سعودي، كما تبلغ المسافة المقطوعة 4000 كيلو متر، بينما ناقل الحركة في السيارة من نوع أوتوماتيكي المتميز، أما عن الوقود الذي تستخدمه هو البنزين، تتوفر السيارة باللون الأحمر الخارجي، للتواصل مع البائع والحصول على السيارة اتصل على 0595027587 أو عبر الواتساب 00966595027587.

سيارة تويوتا كامري للبيع :-

للبيع تويوتا كامري 2003 مستعمله للبيع في حفر الباطن، بسعر كاش 4،000 ريال، كما يمكن الدفع بالتقسيط بدفعة أولى 2000 ريال وأقساط شهرية 500 ريال، ويبلغ عدد الأميال المقطوعة في السيارة 213 ألف كيلو متر، وناقل حركة أوتوماتيكي، بينما اللون الخارجي للسيارة أبيض، وللحصول على السيارة يرجى التواصل مع البائع عن طريق الرقم 0598756211 أو على الرقم 00966598756211