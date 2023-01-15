انت الان تتابع خبر لمحدودي الدخل .. تعرف على افضل السيارات الجديدة في السعودية لإصدار 2023 بميزات خيالية منها جيب ونيسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم في سطور اليوم ارخص اسعار السيارات في المملكة والتي تضم إصدارات سيارات نيسان وجيلي وجيب، حيث أن الأسعار تبدأ غالبا من مبلغ 57000 ريال سعودي، مع تسهيلات كبيرة

حيث ان تلك السيارات تعتبر من السيارات الإقتصادية، ولذلك هناك إقبال كبيي عليها من المقيمين في داخل المملكة، كما أنه مع سعرها الرخيص نجد بها مواصفات خاصة متطورة جعلت منها منافس قوي لكل إصدارات الفئة المتوسطة.

اسعار السيارات في السعودية من جيب

تتميز إصدارات سركة جيب بضمها لكواصفات قوية جدا يبحث عنها شريحة كبيرة من المستخدمين في السعودية، فالشركة في البداية انشاتها لأغراض حربية، وهذا جعلها إحدى أقوى السيارات القوية ذات الدفع الرباعي المطلوبة بكثرة في المملكة، حتى الاصدارات القديمة من السيارة عليها إقبال كذلك، ومع ذلك نجدها تعد من السيارات الغير باهظة الثمن إلى حدٍ ما.

متوفر لفترة محدودة سيارات جديدة من جيب رانجلر سبورت 2022 jeep wrangler sport جديدة.

من جيب رانجلر سبورت 2022 jeep wrangler sport جديدة. سيارة دفع رباعي عائلية تمشي بوقود البنزين.

السيارة بها موتور 4 إسطوانة سعته 2 لتر.

موتور السيارة بقوة 272 حصان.

السيارة تستهلك وقود بمعدل 11.7 كم/لتر.

السيارة تسير بناقل حركة أوتوماتيك.

بها حساسات خلفية مع عدد 2 وسادة هوائية.

متاحة بسعر كاش 214,824 ريال سعودي شامل الضريبة.

اسعار سيارات نيسان

متاح سيارة نيسان صني اس 2022 nissan sunny جديدة.

سيارة دفع أمامي سيدان تمشي بوقود البنزين.

السيارة بها موتور 4 إسطوانة سعته 1.6 لتر.

موتور السيارة بقوة 118 حصان.

السيارة تستهلك وقود بمعدل 17.1 كم/لتر.

معدل الدوران 149 نيوتن.متر.

السيارة تسير بناقل حركة أوتوماتيك.

بدون حساسات مع عدد 2 وسادة هوائية.

متاحة بسعر كاش 58,918 ريال سعودي شامل الضريبة.

سيارات جيلي

متوفر جيلي امجراند كمفورت جي اس 2023 geely emgrand comfort GS جديدة.

سيارة دفع رباعي عائلية تمشي بوقود البنزين.

السيارة بها موتور 4 إسطوانة سعته 1.5 لتر.

موتور السيارة بقوة 101 حصان.

السيارة تستهلك وقود بمعدل 16.3 كم/لتر.

تسير بناقل حركة أوتوماتيك.

بها حساسات خلفية مع عدد 4 وسائد هوائية.

متاحة بسعر كاش 57,385 ريال سعودي شامل الضريبة.

عرضنا لكم اليوم ارخص اسعار السيارات في السعودية والتي تبدأ من مبلغ 57000 ريال سعودي فقط، على إصدارات 2023 و 2022 من سيارات جيب ونيسان وجيلي بأعلى المواصفات، وللمزيد من أخبار السيارات في داخل المملكة العربية السعودية برجاء متابعتنا يوميًا للإطلاع على كل ما نقدمه لكم من أخبار السيارات.