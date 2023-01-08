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عمر شويل - جدة بالتقسيط اسعار السيارات في السعودية تجدوها ضمن عروض تقسيط سيارات 2022 بقسط شهري يبدأ من 700 ريال، والعرض متاح على أحدث سيارات 2022 داخل المملكة بأسعار مناسبة جدًا، حيث يمكنكم العرض من شراء سيارات كبرى الشركات العالمية وتسديد السعر على دفعات شهرية على مدة تصل إلى 60 شهر، وهذا فقط لمدة محدودة.

حيث تقدم الشركات دائما العديد من التسهيلات عند الدفع لكل العملاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عند شراء السيارات الجديدة، والتي أصبح من الصعب الإستغناء عن إستخدامها في حياتنا، ولذا تسعى توكيلات الشركات الكبرى في السعودية على جذب المستخدمين وتشجيعهم على الشراء من خلال أنظمة التقسيط والتمويل التي تمنحه لهم.

بالتقسيط اسعار السيارات في السعودية بقسط يبدأ من 700 ريال.. عروض تقسيط سيارات جديدة

تضم مقالة لليوم اسعار تقسيط السيارات الجديدة داخل السعودية، وقد شملت أحدث سيارات تويوتا toyota وفورد، ومتسوبيشي، وكيا، لاصدارات العام 2022 و 2023، والتي يمكن شراؤها بقسط شهري يبدأ من 700 ريال سعودي.

وهذا لأنه يسعى الجميع إلى الحصول على ارخص سيارة في السعودية بسعر مناسب، ولذا تقوم توكيلات السيارات الرسمية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بتقديم تسهيلات عند الدفع لتشجيع المستخدمين على الشراء، ويعد الدفع بالتقسيط من أكثر الوسائل المستخدمة لجذب العملاء، ولهذا يقدم عبداللطيف جميل العديد من عروض تقسيط السيارات بصفة مستمرة، وبهذا أصبح من السهل إمتلاك سيارة الأحلام.

ونحيط بحضرتك علمًا أنه في حالة الرغبة في شراء تلك السيارة يجب عليكم الإسراع والتواصل مع المالك لكثرة الإقبال عليها، فهي من السيارات موديل 2022 التي يرغب قي اقتنائها عدد كبير من المستخدمين في داخل المملكة العربية السعودية، ونظرًا لتوفير خدمة الشراء بالتقسيط فهذا يجعلها يزيد من نسبة الإقبال على الشراء.

سيارات بالتقسيط

تحتوي إصدارات شركة تويوتا اليابانية toyota عدد كبير من الموديلات المختلفة من السيارات، فمنذ نشأتها عام 1937 على يد المؤسس تويودا، سجلت نجاحًا كبير على المستوي العالمي والعربي، وهذا من خلال إصداراتها الكثيرة التي وصل عدد إلى 200 مليون سيارة، مابين فئات الدفع الرباعي والأمامي، والسيارات الرياضية والعائلية، وكذلك السيارات التجارية الكبيرة.

وقد وصل عدد السيارات التي تنتجها شركة تويوتا في العام إلى 10 مليون سيارة، فهي من أكثر السيارات التي تتسم بالسعر المنلسب، وهذا نتج عنه زيادة ملحوظة في مبيعات إصدارات شركة تويوتا كلما مرت الأعوام، فهي من الشركات القليلة التي تقدم للمستخدم السعودي مواصفات عالية متطورة مقابل سعر غير مبالغ فيه.

ونقدم لكم في التالي سعر سيارة تويوتا كورولا 2022 toyota corolla الموديل الأشهر من شركة تويوتا اليابانية، والذي يتم طرح منه إصدارات جديدة كل عام، وهذا لما يضمه من مواصفات جعلت منها أحد اكثر السيارات السيدان المطلوبة بكثرة في داخل المملكة العربية السعودية، فيمكنكم الآن الحصول عليها بالتقسيط على دفعات شهرية.

تويوتا كورولا 2022 اكس ال اي 1.5

سيارة toyota corolla 2022 أوتوماتيك سيدان، وهي تسير بنظام الدفع الأمامي.

معدل إستهلاك وقود البنزين 19.6 كم/لتر.

موتور السيارة 3 سليندر بسعة 1.5 لتر وبقوة 119 حصان.

السيارة متاحة بقسط شهري 1,339 ريال على مدة 60 شهر.

يسري العرض لمدة محددة أقصاها 5 نوفمبر 2022.

بجانب المواصفات الأساسية نجد بالسيارة مواصفات داخلية استثنائية مثل النظام الصوتي المتطور، والذي يعمل من خلال شاشة يتم التحكم بها باللمس مقاسها 7 بوصة، كما تدعم السيارة نظام ابل كار بلاي الذكي، والسيارة بها عدد 4 سماعات توزع الصوت بشكل مثالي، وبهذا من الممكن تشغيل كافة الملفات الصوتية في السيارة أثناء القيادة.

تويوتا كورولا 2020 GLI

يوجد في النقاط التالية مواصفات السيارة تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بطرازها الأكثر طلبًا بالمملكة من بين سيارات تويوتا المستعملة، والذي يتسم بسعره المناسب ودمع مواصفات شركة تويوتا الخاصة بها، من حيث الموتور، والتصميم، ومقاس الإطارات، وناقل الحركة، بالإضافة إلى أنها من السيارات المنتمية لفئة السيدان، والتي تسير بناقل حركة أوتوماتيك.

متاح سيارة تويوتا كورولا جي ال اي 2020 toyota corolla 2020 GLI مستعملة بحالة كالجديدة.

السيارة تسير بناقل للسرعات من فئة الأوتوماتيك، وهي من السيارات التي تنتمي للنوع السيدان.

متاح معاينة السيارة من داخل مدينة جدة

السيارة قطعت مسافة 99,999-90,000 كيلو متر.

تتوفر السيارة باللون الأسود في معرض اوتوماكس، مع ضمان لمدة عام.

السيارة متاحة بقسط شهري 1,595 ريال سعودي.

وبالنسبة لمواصفات السيارة الرئيسية فهي تحتوي على موتور سعته 1600 سي سي، وهو يسير بقوة 120 حصان ديناميكي، والسيارة تمشي على الطرق بسرعة يصل أقصاها إلى 189 كم/ساعة، مع معدل تسارع 12، وبالسيارة ناقل حركة من فئة CVT بعدد 4 سرعات، وهي بنظام الجر الأمامي، وعزم الدوران بمعدل 154 ن.م. معمعدل إستهلاك الوقود 6.8 لتر/١٠٠ كيلومتر.

والسياراتين السابق ذكرهما من إنتاج شركة تويوتا الشهيرة على مستوى العالم، والتي تخصصت في صناعة السيارات الهجينة، وسعت إلى إصدارها وإنتشارها في كل بلاد العالم، لتكون لهذا هي أول شركة تقوم بصناعة هذا النوع من السيارات، وقد وصل إنتاج الشركة حتى الآم ما يقارب 200 مليون سيارة، حيث أن الشركة تقدم ما يقارب 10 مليون سيارة كل عام.

اسعار السيارات في السعودية

تم تأسيس شركة فورد في 16 يونيو عام 1903 من الميلاد، وهي شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرسمي حتى الآن في داخل ولاية ميشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قام بتأسيسها هو هنري فورد، وهي تعد من أشهر شركات صناعة السيارات، فهي تقع بين أكبر 10 شركات على مستوى العالم التي تنتج سيارات حديثة.

ومتاح في التالي مواصفات السيارة فورد اكسبلورر Ford explore الجديدة، والتي نقدم لكم مواصفاتها الخاصة موديل عام 2022، وهي تمتلك تقنيات عالية تتوافق مع إحتياجات مختلف المستخدمين المقميمن في داخل المملكة العربية السعودية، كما تمتلك السيارات كماليات داخلية مع تصميم انسيابي بلون مميز جعلها الإختيار الاول لدى العديد من السعوديين.

فورد اكسبلورر 2022 اساسية

سيارة ford explore 2022 عائلية أوتوماتيك تسير بنظام الدفع الرباعي.

موتور 6 سليندر بسعة 3.3 لتر يسير بقوة 258 حصان.

معدل إستهلاك البنزين 9.8 كم/لتر.

السيارة متاحة بقسط شهري 2,249 ريال سعودي على مدة 60 شهر.

يسري العرض لمدة محددة أقصاها 31 أكتوبر 2022.

وتضم السيارة فورد اكسبلورر Ford explorer مواصفات أساسية من حيث ناقل الحركة الأوتوماتيك والموتور التي تسير به والذي تجدوه بسعة 2.3 لتر، وهو يتكون من عدد 4 إسطوانات، كما أن السيارة تضم جنوط بمقاس 18 بوصة، مع فتحة سقف مميزة، أيضًا تحتوي السيارة على حساسات خلفية متطورة، مع أنوار ليد أمامية وخلفية، بالإضافة إلى الجناح الخلفي.

اقساط سيارات

متاح لكم الآن شراء السيارة ميتسوبيشي سبيس ستار mitsubishi space star الإصدار الخاص بالعام 2022، والذي قدمت من خلاله شركة ميتسوبيشي مواصفات مثالية تناسب مختلف الإستخدامات لكل الاعمار، حيث توفر السيارة كل إحتياجات المستخدمين، كما أن سيارات ميتسوبيشي تتسم بما بها من محرك قوي وتصميم خاص مناسب للإستخدام العائلي اليومي.

ميتسوبيشي سبيس ستار اتش ال 2022

سيارة ميتسوبيشي هاتشباك mitsubishi أوتوماتيك تسير بنظام الدفع الأمامي.

موتور 3 سليندر بسعة 1.2 لتر يسير بقوة 78 حصان.

معدل إستهلاك البنزين 22.1 كم/لتر.

متاحة بقسط شهري 786 ريال سعودي، وسعر البيع 46,000 ريال.

يسري العرض لمدة محددة أقصاها 31 أكتوبر 2022.

تقسيط سيارات

نقدم في التالي أسعار سيارات كيا التي تشتهر بتوافرها في المملكة العربية السعودية بسعر مناسب لمحبي السيارات الرياضية او السيدان، فهي تضم تصميم قوى مصنوع من أعلى الخامات، كما توفرها لكم شركة كيا kia بألوان متنوعة وكماليات مدهشة، فيمكن الآن شراء السبارة بالتقسيط من خلالانظمة التمويل المختلفة في داخل السعودية.

كيا سونيت LX 2023

سيارة kia sonet 2023 عائلية أوتوماتيك تسير بنظام الدفع الأمامي.

موتور 4 سيلندر بسعة 1.5 لتر وبقوة 115 حصان.

معدل إستهلاك البنزين 17.3 كم/لتر.

السيارة متاحة بقسط شهري 1,461 ريال سعودي، وسعر البيع 78,773 ريال.

يسري العرض لمدة محددة أقصاها 5 نوفمبر 2022.

كيا ريو هاتشباك 2022 LX

تمتلك السيارة كيا ريو هاتشباك أقوى المواصفات القياسية المتاحة في أفضل السيارات العائلية على مستوى العالم، حيث أن السيارة تتسم بكونها من السيارات الهاتشباك المرتفعة نسبيًا ذات قاعدة العجلات المثالية المقاس، والتي تساعد على سير السيارة بسلاسة عل الطرق الغير مستوية في داخل المملكة العربية السعودية، ونتركمم في التالي مع المواصفات بالتفصيل.

سيارة kia rio hatchback 2022 أوتوماتيك تسير من خلال الدفع الأمامي.

تحتوي السيارة كيا ريو على موتور 4 سيلندر سعته 1.4 لتر، والذي يسير بقوة 100 حصان.

معدل إستهلاك البنزين في ريو هاتشباك هو 17.5 كم/لتر.

السيارة متاحة في السعودية للشراء بقسط شهري 1,331 ريال سعودي، وسعر البيع 71,758 ريال سعودي.

وننصح متابعينا دائما بتوخي الحذر عند شراء سيارة جديدة، فعليكم الإطلاع على أقل سعر متاح في داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن الأسعار يطرأ عليها التغيير بين الحين والآخر، وهذا يحدث بسبب الأحوال الإقتصادية في داخل المملكة، والتي بالطبع تتأثر بالأحوال الاقتصادية العالمية، كما أن الأسعار تتأثر كذلك بتغيير سعر العملات العالمية وخاصةً سعر السيارات والذهب.

قدمنا لكم اسعار السيارات الجديدة في السعودية بالتقسيط على طرازات كيا ومتسوبيشي وتويوتا وفورد، والتي يمكن إمتلاكها بقسط شهري يبدأ من 700 ريال سعودي، ولتفاصيل أكثر عن أسعار السيارات في المملكة برجاء الضغط على زر المتابعة.

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