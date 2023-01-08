نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري سيارة مستعملة موديل حديث بأقل الأسعار في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتري سيارة مستعملة موديل حديث بأقل الأسعار في السعودية، توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة هيونداي النترا 2014 استعمال نظيف، المحرك 4 سلندر بحجم 2000 سي سي يعطي قوة 156 حصان، القير اوتوماتيك والممشى 266 الف كيلو متر، تم رش البودي تجميلي وتركيب كفرات جديدة. السيارة بمواصفات فل كامل ماعا فتحة السقف حيث تتميز بإمكانية الدخول الذكي، شاشة اندرويد ذكية، نوافذ كهربائية، مثبت سرعة، تحكم بالمقود، مكيف جديد، مقاعد مخمل، حساسات خلفية، جنوط 17 انش. السيارة فحص واستمارة جديد سعرها 35 ألف ريال وليست على السوم.

سيارات مستعملة موديل حديث بأقل الأسعار

للبيع بمنطقة نجران سيارة هيونداي سوناتا مستعملة موديل 2018 نظيفة جداً، المحرك 4 سلندر بحجم 2400 سي سي يعطي قوة 178 حصان، القير اوتوماتيك والممشى 136 الف كيلو متر فقط. تتميز بكاميرا للرؤية الخلفية، تحكم كهربائي بالمقاعد، كراي فرش جلد، حساسات خلفيه، ليد، تحكم ثلاثي بالمقود، جنوط 17 انش، نظام تثبيت سرعة ذكي، مكابح من نوع ABS + تحكم انزلاق، ريموت، بصمة، نوافذ كهربائية، حساس إطارات، تكييف أوتوماتيك، بلوتوث بالاضافة إلى منافذ متعددة للشحن والطاقة. وصل أعلى سوم إلى 35 الف ريال.

للبيع بمدينة الخرج سيارة فورد تورس مستعملة فئة ستاندر موديل 2017، المحرك 4 سلندر بحجم 2000 سي سي والقير اوتوماتيك، الممشى مائة وثمانين الف كيلو متر، البودي به رشوش تجميلية بسيطة بدون أي حوادث والداخلية نظيفة. تتميز بمقاعد مخمل، كاميرا خلفية، مرايا جانبية كهرباء، اشارات انعطاف، جنوط 18 انش، سنتر لوك، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، عدد 6 سماعات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، مانع انزلاق وغيرها من المواصفات. السعر المطلوب 55 الف ريال قابل للتفاوض البسيط.

عروض بيع سيارات مستعملة

للبيع سيارة تويوتا يارس مستعملة موديل 2017 ومتواجدة بمحافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، المحرك 4 سلندر بحجم ألف وثلاثمائة سي سي يعطي قوة 84 حصان، القير اوتوماتيك من خمس سرعات والممشى 221 الف كيلو متر. السيارة ماكينة وجير بحالة الوكالة والهيكل الخارجي مرشوش بالكامل مع ضمان لمدة تصل حتى 5 سنوات. السيارة مفحوصة جديد والاستمارة سارية وقد وصل أعلى سوم عليها إلى 26 الف وخمسمائة ريال.