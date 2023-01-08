اسعار السيارات في السعودية بأقل تكلفة، ادفع مبلغ 20000 ريال سعودي فقط واحصل على سيارة إصدار حديث، مع إمكانية تقسيط سيارات بالتمويل داخل المملكة العربية السعودية، كما أنه متاح سيارات للتنازل من أشهر شركات السيارات.

اسعار السيارات في السعودية ادفع 20000 ريال واحصل على سيارة إصدار حديث

اسعار السيارات في السعودية متاحة للتنازل بمبلغ 20000 ريال فقط احصل على سيارة مرسيدس إصدار حديث، كما أنه متاح سيارات بي ام دبليو وفولكس واجن بمبلغ يبدأ من 45000 ريال سعودي فقط.

اسعار السيارات فولكس واجن

متاح للمعاينة والبيع المباشر من المالك سيارة فولكس واجن جولف 2017 مستعملة.

السيارة قطعت مسافة تتراوح ما بين 129,999 و 120,000 كيلو متر.

يمكن معاينة السبارة في داخل مدينة جدة.

السبارة تتبع فئة سيارات الهاتشباك الكبيرة نسبيًا.

تسير من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي.

متوفرة باللون الفضي فقط.

سعر السيارة كاش 75,000 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وغير متاح الشراء بالتقسيط.

سيارات السعودية بي ام دبليو

متاح للمعاينة والبيع المباشر من المالك سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة 2013 مستعملة بحالة جيدة.

السيارة قطعت مسافة تزيد عن 200,000 كيلو متر.

يمكن معاينة السيارة في داخل مدينة الرياض.

السيارة تتبع فئة سيارات السيدان المتوسطة.

تسير من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي.

متوفرة باللون الأبيض فقط.

سعر السيارة كاش 45,000 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وغير متاح الشراء بالتقسيط.

تقسيط سيارات مرسيدس

متاح للمعاينة والبيع المباشر من المالك سيارة مرسيدس AMG 2020 مستعملة.

السيارة قطعت مسافة تتراوح ما بين 99,999 و90,000 كيلو متر.

يمكن معاينة السبارة في داخل مدينة الرياض.

السيارة تتبع فئة سيارات العائلية الكبيرة.

تسير من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي.

متوفرة باللون الأصفر فقط.

مطلوب للتنازل مبلغ 20,000 ريال سعودي، والتقسيط بمبلغ 3,192 ريال سعودي شهريًا شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عرضنا عليكم اليوم تفاصيل اسعار السيارات في السعودية المتاحة للتنازل والتقسيط بمبلغ 20000 ريال فقط على سيارات مرسيدس، كما قدمنا اسعار السيارات المستعملة من فولكس واجن وبي ام دبليو، ولتفاصيل أكثر عن أحدث الإصدارات يمكن متابعتنا من خلال الضغط على زر المتابعة.

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