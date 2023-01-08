كل ما تتسائل عنه حول سيارة شيفروليه أوبترا 2023 الجديدة كلياً بالتفصيل من مميزات وعيوب

تعتبر سيارة شيفروليه من أشهر السيارات التي استطاعت أن تحقق نجاح باهر منذ انطلاقها في السوق وتميزت السيارة بالكثير من المميزات والعيوب ومن خلال مقالنا التالي سنتحدث باستفاضة عن كل ما يخص سيارة شيفروليه.

مميزات سيارة شيفروليه أوبترا

تميزت سيارة شيفروليه بالكثير من المزايا والخصائص والتي من بينها كلًا من التالي:

تحتوي السيارة على الكثير من أنظمة السلامة والأمان وأن يكن نظام ِAbs بالإضافة إلى نظام Bas. من أهم مميزات السيارة أيضًا أنها تعمل على توفير البنزين. كما تتميز السيارة بأنها ذو تصميم جيد ومذهل يعمل على لفت الأنظار. من أهم مميزات السيارة أنها ذو تصميم مريح وواسع وذلك ما يدفع الكثير من العملاء على شرائها. تم صناعة السيارة بأجود أنواع الخامات مثل المقاعد الجلدية. كما تحتوي السيارة على الكثير من المعدات القياسية الهامة وإن يكن فتحة السقف البانورامية. من أهم مميزات السيارة أيضًا أنها توفر حساسات ركن خلفية تساعد وبدرجة كبيرة على ركن السيارة. كما تحتوي السيارة على مكيف في جميع فئاتها. بالإضافة إلى توافر عجلة قيادة متعددة الوظائف. كما تحتوي السيارة على نوافذ يتم التحكم فيها بصورة إلكترونية. يتوفر من السيارة الكثير من الفئات فيقوم العميل باختيار الفئة المناسبة لمقدرته المالية. من اهم مميزات السيارة أيضًا هي مساحة الصندوق الخلفي الواسعة التي قد تصل إلى 405 لترات. تحتوي السيارة على الكثير من وسائل الترفيه على سبيل المثال مشغل الأقراص المدمجة بالإضافة إلى مخرج يو اس بي بالإضافة إلى البلوتوث مع الراديو.

مواصفات شيفروليه أوبترا 2023 الجديدة كلياً

تحتوي السيارة على محرك 1.5 لتر. بالإضافة إلى قوة حصانية إلى 110 حصان. تصل سرعة السيارة إلى 170 كيلو متر لكل ساعة. كما يصل قوم العزم إلى 147 نيوتن لكل متر. بالإضافة لقوة التسارع التي تصل إلى 13.2 ثانية. تحتوي السيارة على نظام دف أمامي. بالإضافة إلى ناقل الحركة أوتوماتيك المكون من ست سرعان. كما تصل سعة خزان الوقود إلى 50 لتر. تقوم باستهلاك وقود 7.3 لتر لكل 100 متر.

أبعاد شيفروليه أوبترا 2023 الخارجية

إليكم في السطور الآتية كافة الأبعاد حول سيارة شيفروليه اوبترا 2023:

الطول: 4597 مم. العرض: 1736 مم. الارتفاع: 1462 مم. سعة الحقيبة الخلفية: 305 لتر.

عيوب سيارة شيفروليه اوبترا 2023

على الرغم من مميزات سيارة شيفروليه إلا أنها لا تخلو من العيوب وإليكم في السطور الآتية أبرز عيوب سيارة شيفروليه: