نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالسعودية في مدينة الرياض وجدة بأسعار تبدء من 10.000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بحالات جيدة وأسعار مناسبة تبدء من 10.000 ريال لجميع الباحثين في مدينة جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية، كما متوفر العديد من الأنواع كشيفروليه وهيونداي وكيا وهوندا وغيرهم الكثير وسوف نتناول جميع المعلومات حول السيارة المعروضة للبيع وطرق التواصل للقيام بشرائها

سيارات مستعملة في جدة



للبيع سيارة كيا سيراتو أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع في مدينة جدة بسعر 19000 ريال سعودي والسيارة معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 1000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 500 ريال سعودي.

مواصفات السيارة مكونة من:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي فضي.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 133700 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتاحة في السيارة:

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، مشغل إسطوانات.

نظام توزيع قوة الفرامل، وسادة هوائية للركاب.

نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات أمامية.

سيارة مستعملة شيفروليه



للبيع سيارة شيفروليه أوبترا أول إستخدام 2008 مستعملة للبيع في مدينة الرياض بسعر 12500 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 5000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

المواصفات المتاحة في السيارة كالتالي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 276000 كيلو متر.

السيارة متوفرة بلون خارجي أزرق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

سيارة مستعملة هوندا



للبيع سيارة هوندا أكورد أول إستخدام 2017

مستعملة للبيع في مدينة الرياض بسعر 25000 ريال سعودي والسيارة متوفرة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي أحمر غامق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 112000 كيلو متر.

التجهيزات المتوفرة في السيارة:

مرايات ضم إغلاق، نظام الركن الذكي للسيارة.

فرش قماش، مكيف، ريموت كنترول، فتحة سقف.

نظام الفرامل المانع للإنغلاق، حساسات أمامية.

نظام توزيع قوة الفرامل، حساسات خلفية، بلوتوث.

سيارات للبيع في الرياض



للبيع سيارة هوندا أكورد أول إستخدام 2017 مستعملة للبيع في مدينة الرياض بسعر 22000 ريال سعودي والسيارة معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 1000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي أحمر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل 88000 كيلو متر.

الكماليات الموجودة في السيارة: