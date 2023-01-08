كيا سبورتاج يعني وحش الطريق الحقيقي وصل مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 مميزاتها وعيوبها

تعتبر سيارة كيا سبورتاج 2023 من أفضل أنواع السيارات وتميزت تلك السيارة بالكثير من الخصائص التي جعلتها تحظى على شهرة كبيرة وأقبل على شرائها الكثير من العملاء بفضل ما تحوي عليه من مميزات ومن خلال مقالنا اليوم سنتحدث عن كل ما يخص سيارة كيا سبورتاج.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

تتوفر تلك السيارة بتصميم رياضي يتميز بالفخامة.

تحتوي تلك السيارة على بطارية شحن تصل قوتها إلى 16.8 كيلو متر.

كما تحتوي السيارة على شاشة توفر جميع المعلومات.

تم تزويد السيارة بمقاعد مصنوعة من الجلد توفر راحة كبيرة في الجلوس.

من مميزات السيارة أنه يتم التحكم في المقعد الأمامي التابع للسائق.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

تمتعت سيارة كيا سبورتاج بالكثير من المزايا التي من بينها كلًا من التالي:

تتوفر السيارة بشاشة تعمل بنظام الثلاثي الأبعاد بزاوية 360 درجة.

كما أن هذه السيارة توفر خدمة التحذير وذلك في حالة التعرض لاصطدام النقطة العمياء.

تحتوي السيارة على جنوط مقاس 17\19 بوصة.

بالإضافة لتوفر ناقل حركة أتوماتيكي يقوم بتوفير 6 سرعات.

كما تعمل تلك السيارة نظام دفع رباعي جديد وذلك النظام يوفر أربعة أوضاع من أجل قيادة السيارة.

محرك سيارة كيا سبورتاج 2023

تحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات مع قوم 187 حصان مع سعة 2.5 لتر بالإضافة لناقل حركة أوتوماتيكي متوفر بثمانية سرعات.

بالإضافة لمحرك هجين مع سعة 1.6 لتر مع قوة 226 حصان.

كما يوجد محرك هجين مع نظام الدفع الرباعي.

تتوفر السيارة بالكثير من الألوان وهي كلًا من الرمادي والأحمر والأزرق والفضي القمري والأسود والبرتقالي والأبيض الصافي.

مواصفات السلامة والأمان

تمتعت السيارة بالكثير من المواصفات الخاصة بالسلامة والأمان التي من بينها كلًا من التالي:

تحتوي السيارة على وسائد هوائية أمامية.

بالإضافة لتوافر نظام تجنب التعرض لمشكلة الاصطدام الأمامي.

بالإضافة لتوافر نظام تجنب التعرض لمشكلة الاصطدام الأمامي. كما تحتوي السيارة على وسائد هوائية أمامية مزدوجة قد تثبت على الجانب.

تشتمل السيارة على نظام مراقبة بالإضافة إلى تحذير النقطة العمياء.

كما تحتوي السيارة على نظام المساعدة على كافة المنحدرات.

بالإضافة إلى إمكانية التحكم في الجر.

كما تحتوي السيارة على المشدات المسبقة لحزام المقعد.

تشتمل السيارة على نظام الكبح للفرملة المنحدرة.

كما أن تحتوي السيارة على علجلات رياضية مع قياس 18 بوصة قد تم قطيعها على شكل ماسي.

تحتوي السيارة على صفين من المقاعد وقد تسع لركوب خمسة أشخاص.

تشتمل السيارة على شاشتين أفقيتين بالإضافة إلى وحدة التحكم المركزية.

كما أن لا تظهر عوادم السيارات بصورة مبالغ فيها.

تشتمل السيارة على نظام آبل كار بلاي بالإضافة لنظام أندرويد أوتو.

بالإضافة لاحتوائها على نظام التعرف على الصوت مع الشحن اللاسلكي.

كما تحتوي السيارة أيضًا على نظام تحذير مغادرة المسار.

عيوب كيا سبورتاج 2023

على الرغم من مميزات السيارة إلا أنها لا تخلو من العيوب وفيما يلي أبرز عيوب كيا سبورتاج: