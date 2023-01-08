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عمر شويل - جدة اسعار السيارات بالتقسيط في السعودية بأسعار ولا في الأحلام للمستخدمين بالمملكة العربية السعودية، بتسهيلات عند الدفع وتمويل السيارات المعروضة للبيع المباشر من المالك، هذا مع توافر أحدث الإصدارات المطلوبة في السعودية.

واليوم نستعرض معكم مواصفات كل سيارة بكل التفاصيل، حيث تجدون السعر كاش وبالتقسيط، مع مواصفات السيارة، حيث متاح تمويل السيارة ودفع السعر على دفعات شهرية، وهذا يعد الحل المثالي لفئة كبيرة من المواطنين المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية، والذي من خلاله يمكنهم مواجهة موجة الغلاء التي أدت إلى إرتفاع أسعار السيارات.

اسعار السيارات بالتقسيط في السعودية بأسعار ولا في الأحلام وتسهيلات عند الدفع

نقدم لكم اسعار السيارات في السعودية بالتقسيط بأسعار تبدأ من 2200 ريال سعودي شهريًا، مع إمكانية الشراء كاش بمبلغ يبدأ من 87000 ريال سعودي قابلة للتمويل، والسيارات متاحة حتى نفاذ الكمية.

اسعار السيارات هيونداي

متاح للبيع سيارات هيونداي أزيرا سمارت hyundai azera SMART 2.5L 2021 الجديدة بالسعودية.

سيارة سيدان تسير بنظام جر دفع أمامي.

تشمل السيارة محرك يسير بمعدل استهلاك للوقود بمقدار 11.3 كم/لتر.

الموتر يمشي بوقود البنزين.

سعة المحرك بالسيارة 3.5 لتر وهو 6 سليندر.

قوة المحرك 290 حصان.

ناقل الحركة في السيارة من فئة الأوتوماتيك.

تحتوي السيارة على حساسات خلفية.

بالسيارة كذلك 2 وسادة هوائية.

المبلغ المطلوب للبيع هو 135,855 ريال سعودي كاش، شامل مبلغ الضريبة.

تقسيط سيارات تويوتا

متاح للبيع سيارات تويوتا هايس 2018 Toyota haice L1H1 2.5 VAN 5Dr Diesel Manual مستعملة بالسعودية.

السيارة متاحة للمعاينة في جدة، وهي من فئة السيارات الفان.

الموتور يمشي بوقود الديزل.

بالسيارة ناقل الحركة عادي.

متوفرة باللون الأبيض وقطعت مسافة تتراوح بين 100,000 و 119,000 كيلو متر.

المبلغ المطلوب للبيع بالتقسيط هو 2,336 ريال سعودي، شامل مبلغ الضريبة.

السيارة متاحة لدى معرض اوتوماكس بضمان مدته 6 أشهر.

سيارات بالتقسيط كيا

متوفر للبيع سيارة كيا سبورتاج 2021 kia sportage FLEET مستعملة بالسعودية.

السيارة متاحة للمعاينة في الدمام.

من فئة السيارات العائلية.

تسير السيارة من هلال ناقل الحركة الأوتوماتيك.

متوفرة للبيع باللون الرمادي، وقد قطعت مسافة تتراوح بين 70,000 و 79,999 كيلو متر.

المبلغ المطلوب للبيع بالتقسيط هو 2,262 ريال سعودي، شامل مبلغ الضريبة، ومتاح الشراء كاش بمبلغ 87,000 ريال سعودي.

متوفر اسعار السيارات بالتقسيط في السعودية لدى مختلف التوكيلات ومواقع البيع الأون لاين بأسعار مناسبة، وللمزيد من أحدث الإصدارات في السعودية يمكنكم متابعة موقعنا يوميًا، من خلال الضغط على زر المتابعة والإنضمام الى نشرة الإشعارات اليومية.

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