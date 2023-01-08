نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي مستعملة للتنازل بالسعودية بحالة جيدة والسعر مفاجأه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالمملكة العربية السعودية، الآن أصبح شراء سيارة للمتقدمين بالسعودية أمر سهل لتوافر جميع الموديلات وبأسعار متفاوتة لتتناسب مع الجميع وبحالة جيدة ونظيفة، فمتواجد سيارات شيفروليه وهيونداي ونيسان وكيا وغيرهم الكثير، فبسبب تزايد الأسعار المستمر أصبح التوجه لسوق المستعمل عليه إقبال كبير الآن.

سيارات هيونداي سوناتا 2017

متواجد للبيع سيارة مستعملة هيونداي سوناتا بمواصفات أوربية الصنع متواجدة بحوزت المالك الاول بمدينة جدة وسوف نتناول الآن بالتفصيل كافة شئ عن السيارة المعروضة للبيع كما يلي:-

السيارة سوناتا تتمتع بناقل حركة نوعه أوتوماتيك.

السيارة سوناتا تستخدم في القيادة البنزين كوقود.

الدهان الخارجي للسيارة لا يقوم المالك برشه من قبل، كما أن اللون الخارجي للسيارة هو رمادي.

الدفع يكون بالتقسيط على دفعات شهرية.

العداد الخاص بالمسافات بالسيارة سجل حتى الآن أن المسافة التي قطعتها السيارة تصل إلى 90.000 كيلو متر.

تتمتع السيارة بهيكل خارجي بدون اي عيوب حيث أنه لا يتعرض لأي حادث من قبل.

المواصفات الداخلية للسيارة سوناتا:-

السيارة نظام الصوت بها يشتمل على بلوتوث.

بالإضافة إلى أن الزجاج بها كهربائي.

كما أن الكراسي من الجلد .

السيارة هيونداي مزودة بمثبت سرعة.

مندتوفر أيضاً بها مدخل AUX/USB.

المواصفات الخارجية بالسيارة هيونداي:-

متواجد بها من الخارج فتحة سقف.

كما بها أضوية LED .

ونظام ABS.

بجانب تواجد بالسيارة كاميرا خلفية لتساعد السائق في الركن بكل سهولة.

المبلغ الاجمالي المطلوب لشراء السيارة هو 15.000 ريال سعودي، وللتواصل مع المالك عبر الوتس آب على الرقم السابق.

سيارة هيونداي كريتا مستعملة

كما متواجد العديد من السيارات المستعملة بحالات ممتازة وأسعار تكون مناسبه وطرق دفع سهلة، وسوف نتناول جميع موزايا ومواصفات السيارة ونوفر طريقة التواصل للحصول عليها .

معلومات حول السيارة كريتا:-

السيارة هيونداي كريتا موديل عام 2017

متواجدة في الرياض.

تمتاز بمواصفات خليجية الصنع لتحمل عوامل الجو بالخليج.

متوفر بها ناقل حركة من نوع الاتوماتيك.

الوقود المستخدم بالسيارة كريتا هو البنزين.

اللون الخارجي للسيارة هو الأبيض حيث يرغب به الكثير من الباحثين عن سيارة للشراء.

السيارة سارية مسافة تصل إلى 70.000 كيلومتر .

الهيكل الخارجي ممتاز والدخان الخارجي لها لا يتعرض لأي خدش وبالتالي لا يتم الرش سواء جزئيا أو كليا.

السيارة مرخصة والتأمين بها شامل.

المواصفات الخارجية للسيارة:- متوفر بها العديد من المزايا والتي منها تواجد جنوط المنيوم, وأضوية LED.

كما بها إطار احتياطي، وحساس ضغط الاطارات.

كما بها لزيادة الأمان مانع انزلاق.

المواصفات الداخلية للسيارة كريتا 2017

السيارة تتمتع بكافة وسائل الأمان والراحة فهى متواجد بها أكياس هوائية.

وزجاج كهربائي.

كما بها مثبت سرعة.

بالإضافة إلى توافر بها السنترلوك وهو المسئول عن غلق الأبواب للسيارة والتحكم بها من زر واحد عند السائق.

المكيف بالسيارة جيد.

سيارة مستعملة بحالة جيدة

سيارة مستعملة حالتها جيدة نوعها هيونداي اكسنت إصدارها كان عام 2017.

متواجدة بمدينة الباحة بالأخص بمنطقة وسط المدينة.

متواجدة بمدينة الباحة بالأخص بمنطقة وسط المدينة. السيارة هيونداي تأتي بمواصفات خليجية.

ناقل الحركة بالسيارة اكسنت أوتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة هو رمادي.

السيارة سارية مسافة حتى الآن تصل إلى 173.000 كيلو متر.

المبلغ المطلوب لشراء السيارة هو 23.000 ريال سعودي.

سيارة مرسيدس مستعملة للبيع

السيارة مرسيدس ١٨٠ موديل 2006.

اللون خارجي أسود، سارية مسافة تصل إلى ٢٥٠ ألف كيلومتر، كما أنها يعمل بالبنزين.

ناقل حركة أوتوماتيكي بالسيارة المرسيدس 180.

مزودة بفتحة السقف، والمرايا الأمامية الكهربائية، وأربع أسطوانات ، وأربعة أبواب سوداء.

تشمل الميزات الداخلية للسيارة على تكييف خلفي فردي ومقاعد جلدية كهربائية ومساند للذراعين للمقاعد الأمامية.

يحتوي على عدد من ميزات الأمان بما في ذلك نظام مانع للانزلاق، وأجهزة استشعار لوقوف السيارات، وقفل مركزي ، والقدرة على دخول السيارة دون استخدام مفتاحك الخاص.

يوجد السيارة مرسيدس 180 موديل 2006 في مدينة القصيم.

سعره الشراء يصل إلى 10000 ريال سعودي نقدا.

للبيع سيارة هيونداي جينيسيس

السيارة أول إستخدام 2011 مستعملة للبيع في مدينة القطيف بسعر 22000 ريال سعودي والسيارة معروضة بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري يبلغ 650 ريال سعودي.

مواصفات السيارة مكونة من:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

السيارة متوفرة بلون خارجي أبيض.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة 144000 كيلو متر.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الكماليات المتاحة في السيارة منها فرش جلد، ريموت كنترول، فتحة سقف، جنوط.

مشغل دي في دي، مدخل يو إس بي، بلوتوث.

حساسات أمامية، نظام توزيع قوة الفرامل، إنذار.

سيارات للبيع بمدينة الخرج

متاحة الآن سيارة مستعملة للبيع بحالة جيدة وسعر متوسط تسمى هيونداي سوناتا موديل 2009.

متواجدة في مدينة الخرج.

تُعرض للبيع مقابل 13000 ريال سعودي.

كما يمكنك الشراء بالتقسيط فقط قم بدفع قسط شهري بقيمة 1500 ريال ومقدم بصل إلى 2000 ريال.

نوع ناقل الحركة في السيارة هيونداي أوتوماتيك.

السيارة هيونداي متوفرة بلون خارجي فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

العداد الخاص بالسيارة سجل 148000 كيلو متر.

متواجد بها مكيف، وأيضاً مرايات ضم إغلاق، فتحة سقف، بلوتوث.

للبيع سيارة مستعملة بمدينة الغدير

سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 1999 مستعملة للبيع في مدينة سكاكا حي الغدير بسعر 10000 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كالآتي:

نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة أزرق.

نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

تأتي السيارة بمواصفات إقليمية خليجية.

سجل عداد المسافات المقطوعة في السيارة أكثر من 200000 كيلو متر.

كماليات السيارة عبارة عن: