نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر 6000 ريال سيارة تويوتا كورولا مستعملة أرخص عربية بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا بسعر 6000 ريال سعودي أرخص عربية في السعودية، سيارات تويوتا تبدو وكأنها سيارات بسيطة اعتيادية ولكنها من أكثر السيارات إستخدام داخل المملكة وتحتوي على مزايا كثيرة من الرقي والشكل الفخم، وتعد سيارات تويوتا من الخيارات المثلى لشراء سيارة مستعملة بجودة عالية وتشمل أيضاً السعر المناسب، فيوجد سيارات تويوتا بموديلات مختلفة يبدأ سعرها من 7000 ريال و 5000 ريال أيضا وتكون حالتها جيدة ولكنها موديل يبدأ من عام 2000 ولكنها مناسبة قضاء الحاجة اليومية والدوام وغيرها من متطلبات الحياة الاعتيادية.

سيارة تويوتا مستعملة تبدأ من 6000 ريال سعودي

سيارة تويوتا كورولا لا تشوبها شائبة فهي من أنواع السيارات المنتشرة في طرقات المملكة، وداخل سوق المستعمل السعودي تتواجد سيارة تويوتا كورولا موديل 2005 بسعر 6000 ريال، سيارة في مدينة الرياض بالمملكة، عداد الممشى القراءة الحقيقية له 190 ألف كيلو متر، سيارة كاملة بكل اغراضها استخدام خفيف جدا.

تفاصيل سيارة تويوتا كورولا 2005

مواصفات السيارة بالنسبة إلى المحرك فهو 6 سيلندر.

زجاج السيارة الأمامي والخلفي اوتوماتيك يعمل بكفاءة بدون تصليح.

تتضمن السيارة على مكيف هواء بارد. تحكم في حركة المقود، مرايا جانبية طي وإغلاق. ميزان، بودي سيدان وكالة بدون حوادث. محركات السيارة وكالة، مفاتيح السيارة وكالة. السيارة بها وسائد هوائية للسائق أمامي وجانبية. نظام فرامل المانع للأنغلاق والمانع الانزلاق. سعر السيارة تويوتا كورولا طريقة السداد كاش فقط 6000 ريال سعودي.

بسعر 7000 ريال سيارة تويوتا يارس

بأقل سعر تنضم سيارة تويوتا ياريس في سوق السعودي المستعمل موديل 2007، سيارة بحالة جيدة جدا، بودي باللون الأحمر وكالة، جنوط المونيوم إطارات قياس 17 إنش، مرايا جانبية بنفس لون السيارة، موتور السيارة وكالة، محركات السيارة وكالة.

مقاعد السيارة من الجلد باللون الرمادي.

مصابيح السيارة أمامية إضاءة نهارية ليد.

مصابيح كشافات زينون وكشافات ضباب.

السيارة بها خاصية التحكم بالمقود بالصوت.

سعر السيارة تويوتا ياريس طريقة السداد كاش 7000 ريال سعودي.

بسعر 8000 ريال سيارة تويوتا ياريس 2006

سيارة ياريس ايضا معروضة للبيع تفاصيل السيارة ومواصفاتها بأنها اوتوماتيك وليست مانويل، بها زجاج كهربائي الأمامي والخلفي، جنوط المونيوم، مكينة وعضلات بحالة الوكالة على الشرط، محركات على الفحص ليس بها عيوب أو صدمات.

موقع تواجد السيارة في مدينة تبوك بالسعودية. قراءة عداد الممشى مسافة مقطوعة 190 ألف كيلو متر. طلاء السيارة بدي وكالة باللون الأسود. وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. من الداخل السيارة نظيفة خالية من العيوب. مقاعد السيارة من الجلد باللون الاحمر مع الأسود. السيارة متوفرة للبيع لعشاق التميز بسعر 8000 ريال سعودي.

بقسط شهري 1000 ريال سيارة كورولا 2011

سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2011 للبيع كاش أو تقسيط، مواصفات السيارة الإقليمية بمواصفات خليجية، سيارة مستعملة اوتوماتيك، باللون الخارجي الفضي، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

سعر السيارة تويوتا كورولا 9 آلاف ريال سعودي. قراءة عداد الممشى للسيارة 190 ألف كيلو متر. أقل مقدم للسيارة في حالة التقسيط 2000 ريال سعودي. سيارة تويوتا من الداخل باللون البيج مقاعد جلد. مصابيح ضباب أمامية ؤ كشافات ضباب خلفية. إشارات مرايا جانبية، ريموت كنترول للتحكم عن بعد.

سيارة تويوتا بسعر 20 ألف ريال سعودي

سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2018 مستعملة للسداد كاش أو تقسيط، في حالة التقسيط بسعر الكاش، سعر السيارة 20 ألف ريال سعودي، قسط شهري 1000 ريال سعودي، مقدم للسيارة بسعر 5000 ريال سعودي.