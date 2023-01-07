نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل سيارة كيا ريو 2022 بالتقسيط…أرخص عروض تقسيط سيارة كيا ريو 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي

أرخص عروض تقسيط سيارة كيا ريو 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر، تقدم شركة عبد اللطيف جميل عرض عن سيارة كيا ريو 2022 وهذا العرض سارى حتى يوم 5/1/2022، وبأسعار تناسب الجميع و بقسط شهري ثابت بدون أي مصاريف إدارية أو رسوم أولية للسيارة، وتعد سيارة كيا ريو 2022 من السيارات الرياضية الغير مستهلكة للوقود بالإضافة إلى أنها سيارة اقتصادية من سيارات سيدان الصغيرة، تحتوي على كثير من المواصفات والمميزات التي تجعلها مرغوبة في جميع الأسواق الخليجية والأمريكية والعربية، وسوف نوضح لكم عرض شركة عبد اللطيف جميل عن سيارة كيا ريو 2022 ومواصفاتها في المقال التالي. أرخص عروض تقسيط سيارة كيا ريو 2022 يصل سعر سيارة كيا ريو LX 2022 إلى 69,688 ريال سعودي.

يبلغ سعر سيارة كيا ريو LX1 2022 حوالي 75,323 ريال سعودي.

للحصول على سيارة كيا ريو LX 2022 بالتقسيط يدفع المشتري قسط شهري ثابت يبلغ 1,396 ريال سعودي.

كما يعرض سيارة كيا ريو LX1 2022 بقسط شهري يصل إلى 1,472 ريال سعودي.

يتم السداد لمدة 60 شهر.

للتواصل مع الشركة يرجى الاتصال على رقم 8002442211. مواصفات سيارة كيا ريو 2022 تحتوي سيارة كيا ريو على محرك به 4 أسطوانات.

تصل سعة المحرك حوالي 1400 سي سي، وقوة 100 حصان، وعزم دوران يصل إلى 133 نيوتن/متر وهذا في الفئة الأولى.

الفئة الثانية تحتوي على محرك سعته 1600 سي سي، بقوة 123 حصان، وعزم دوران يبلغ 161 نيوتن/ متر.

تعتمد سيارة كيا ريو على نظام الجر الأمامي.

تحتوي سيارة كيا ريو على ناقل حركة أوتوماتيكي.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 183 كم/ ساعة. مميزات سيارة كيا ريو 2022 تحتوي سيارة كيا ريو على مكيف هواء و ريموت كنترول و فتحة سقف و وصلة USB.

تحتوي سيارة كيا ريو على مرايا امامية ومساحات زجاج.

يتوفر بها مصابيح أمامية وخلفية.

تحتوي سيارة كيا ريو على شاشة عدادات مقاس 3,5 بوصة.

تحتوي سيارة كيا ريو على شاشة تاتش ترفيهية 7 بوصة.

تحتوي سيارة كيا ريو على مقصورة داخلية واسعة تتسع 5 أفراد.

مقاعد سيارة كيا ريو مصنوعة من القماش والجلد.

تحتوي سيارة كيا ريو على كل وسائل الأمان والراحة والحماية. عمر شويل - جدة أحصل سيارة كيا ريو 2022 بالتقسيط...أرخص عروض تقسيط سيارة كيا ريو 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني خطوات التسجيل لموسم حج 1444/2023 عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل سيارة كيا ريو 2022 بالتقسيط…أرخص عروض تقسيط سيارة كيا ريو 2022 بدون مقدم لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.