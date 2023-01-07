سيارات مستعملة بالتقسيط متاحة بأقل مبلغ ممكن في داخل المملكة، حيث تبدأ اسعار السيارات في السعودية من مبلغ 900 ريال سعودي شهريًا، حيث متاح شراء سيارات بالتقسيط

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية تبدأ من 900 ريال فقط

متوفر في السعودية تقسيط سيارات لأكثر الإصدارات المطلوبة في المملكة العربية السعودية، كما انه يمكن الشراء كاش بمبلغ يبدأ من 31000 ريال فقط، وهذا يشمل سيارات تويوتا وهيونداي وشيفروليه، ونقدم لكم التفاصيل والمواصفات في الفقرات التالية.

سيارات مستعملة بالتقسيط من تويوتا

معروض سيارة تويوتا كامري LE 2019 toyota camry مستعملة بحالة جيدة.

يمكن معاينة السيارة في جدة، وهي باللون الأبيض، ومن الداخل باللون البيج.

المسافة التي قطعتها السيارة 51,422 كم.

بالسيارة ناقل الحركة أوتوماتيك.

محرك السيارة سعته 2.50 لتر 4 سليندر.

تسير على إطارات مقاس 16 إنش.

نوع الوقود المستخدم البنزين.

معروضة بسعر 83,375 ريال سعودي كاش، وللشراء بالتقسيط يتم دفع مبلغ 1,906 ريال سعودي شهريًا.

تقسيط سيارات هيونداي

معروض سيارة هيونداي إلنترا GL 2019 hyundai elantra مستعملة بحالة جيدة.

يمكن معاينة السيارة في جدة، وهي باللون الرمادي، ومن الداخل باللون البيج.

المسافة التي قطعتها السيارة 124,833 كم.

بالسيارة ناقل الحركة أوتوماتيك.

محرك السيارة سعته 2.00 لتر 4 سليندر.

تسير على إطارات مقاس 16 إنش.

نوع الوقود المستخدم البنزين.

متوفرة بسعر 56,350 ريال سعودي كاش، وللشراء بالتقسيط يتم دفع مبلغ 1,181 ريال سعودي شهريًا.

سيارات بالتقسيط من شيفروليه

معروض سيارة شفروليه سبارك LS 2021 chevrolet spark مستعملة بحالة جيدة.

يمكن معاينة السيارة في جدة، وهي باللون البرتقالي، ومن الداخل باللون الأسود.

المسافة التي قطعتها السيارة 71,876 كم.

بالسيارة ناقل الحركة أوتوماتيك.

محرك السيارة سعته 1.40 لتر 4 سليندر.

تسير على إطارات مقاس 14 إنش.

نوع الوقود المستخدم البنزين.

معروضة بسعر 31,500 ريال سعودي كاش غسطير شامل الضريبة، وللشراء بالتقسيط يتم دفع مبلغ 909 ريال سعودي شهريًا.

متوفر في السعودية عدد من السيارات المستعملة باسعار مميزة تناسب محدودي الدهل، وقدمنا لكم منها اسعار سيارات هونداي وشيفروليه وتويوتا باقل قسط شهري، وللمزبد من أخبار السيارات يمكنكم متابعة موقعنا الرسمي كل يوم للوصول إلى جديد الأسعار في السعودية.