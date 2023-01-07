نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق الطرق الوعرة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية بتقنيات متطورة وسعر مناسب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية هي إحدى سيارات الكروس أوفر الخاصة بالطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تتميز بمواصفات رائعة تجعلك تخوض تجربة جرئية وممتعة في جميع الطرق الوعرة أو الرملية أو المستوية، مميزة بمواصفات أداء عالي الكفاءة وتصميم جذاب وقوي، ومجهزة بأفضل أنظمة الأمان والتقنيات الأكثر ابتكارًا.

منظومة الأداء والحركة

محرك 4 سلندر سعة المحرك 1.5 لتر القوة الحصانية 100 حصان عزم دوران 130 نيوتن/ متر ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات/ أو يدوي 5 سرعات استهلاك الوقود 6.8 لتر خزان الوقود 40 لتر السرعة القصوى تصل إلى 145 كم/ ساعة نظام الدفع رباعي

أبعاد سيارة سوزوكي جيمني 2023

الطول 3480 مم العرض 1645 مم الارتفاع 1725 مم قاعدة العجلات 2250 مم

مواصفات سوزوكي جيمني 2023 الخارجي

تم تصميم سوزوكي جيمني 2023 الجديدة للتعامل مع أصعب الظروف الجوية والطرق الوعرة والصعبة، حيث منحت شركة سوزوكي اليابانية سيارة سوزوكي 2023 مظهرًا جريئًا وقوي مع مجموعة من الميزات والخصائص بما في ذلك:

مصابيح أمامية LED/ هالوجين إضاءة أوتوماتيكية بمصابيح أمامية “غسل” مصابيح نهارية تعمل بنظام DRL مصابيح ضباب أمامية وخلفية نوافذ كهربائية أمامية نظام القفل المركزي عن بعد قضبان على السقف لحمل الأمتعة مقابض الأبواب نفس لون السيارة مصباح توقف عالي

مواصفات سوزوكي جيمني 2023 من الداخل

سيارة سوزوكي 2023 الجديدة تتضمن 4 مقاعد كما أن السيارة من الداخل مزودة بالعديد من الأنظمة المبتكرة وهي كالتالي:

مكيف أمامي يدوي ساعة رقمية راديو يدعم CD يدعم مشغل MBC يدعم مكبر صوتي يدعم بلوتوث يدعم مثبت كرسي للأطفال نظام قفل مركزي للأبواب عن بعد

وسائل الأمان والسلامة

تأتي سيارة سوزوكي جيمني 2023 مع مجموعة مختلفة من وسائل الأمان والسلامة ومن أهمها كالتالي:

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS نظام التوازن الإلكتروني ESP وسائد هوائية لحماية السائق قفل مركزي للأبواب إمكانية تثبيت مقاعد للأطفال نظام المساعدة عند نزول المنحدرات مثبت للسرعة نظام مساعدة الفرامل نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

سعر سوزوكي جيمني 2023 في السعودي

تأتي سيارة سوزوكي 2023 الجديدة بفئتين من السوق السعودي وسعر كل فئة هو كالتالي: