سيارات ومحركات

عملاق الطرق الوعرة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية بتقنيات متطورة وسعر مناسب

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق الطرق الوعرة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية بتقنيات متطورة وسعر مناسب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية هي إحدى سيارات الكروس أوفر الخاصة بالطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تتميز بمواصفات رائعة تجعلك تخوض تجربة جرئية وممتعة في جميع الطرق الوعرة أو الرملية أو المستوية، مميزة بمواصفات أداء عالي الكفاءة وتصميم جذاب وقوي، ومجهزة بأفضل أنظمة الأمان والتقنيات الأكثر ابتكارًا.

منظومة الأداء والحركة

محرك 4 سلندر
سعة المحرك 1.5 لتر
القوة الحصانية 100 حصان
عزم دوران 130 نيوتن/ متر
ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات/ أو يدوي 5 سرعات
استهلاك الوقود 6.8 لتر
خزان الوقود 40 لتر
السرعة القصوى تصل إلى 145 كم/ ساعة
نظام الدفع رباعي

أبعاد سيارة سوزوكي جيمني 2023

الطول 3480 مم
العرض 1645 مم
الارتفاع 1725 مم
قاعدة العجلات 2250 مم

مواصفات سوزوكي جيمني 2023 الخارجي

تم تصميم سوزوكي جيمني 2023 الجديدة للتعامل مع أصعب الظروف الجوية والطرق الوعرة والصعبة، حيث منحت شركة سوزوكي اليابانية سيارة سوزوكي 2023 مظهرًا جريئًا وقوي مع مجموعة من الميزات والخصائص بما في ذلك:

مصابيح أمامية LED/ هالوجين
إضاءة أوتوماتيكية بمصابيح أمامية “غسل”
مصابيح نهارية تعمل بنظام DRL
مصابيح ضباب أمامية وخلفية
نوافذ كهربائية أمامية
نظام القفل المركزي عن بعد
قضبان على السقف لحمل الأمتعة
مقابض الأبواب نفس لون السيارة
مصباح توقف عالي

مواصفات سوزوكي جيمني 2023 من الداخل

سيارة سوزوكي 2023 الجديدة تتضمن 4 مقاعد كما أن السيارة من الداخل مزودة بالعديد من الأنظمة المبتكرة وهي كالتالي:

مكيف أمامي يدوي
ساعة رقمية
راديو يدعم
CD يدعم
مشغل MBC يدعم
مكبر صوتي يدعم
بلوتوث يدعم
مثبت كرسي للأطفال
نظام قفل مركزي للأبواب عن بعد

عملاق الطرق الوعرة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية بتقنيات متطورة وسعر مناسب

 وسائل الأمان والسلامة

تأتي سيارة سوزوكي جيمني 2023 مع مجموعة مختلفة من وسائل الأمان والسلامة ومن أهمها كالتالي:

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS
نظام التوازن الإلكتروني ESP
وسائد هوائية لحماية السائق
قفل مركزي للأبواب
إمكانية تثبيت مقاعد للأطفال
نظام المساعدة عند نزول المنحدرات
مثبت للسرعة
نظام مساعدة الفرامل
نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

سعر سوزوكي جيمني 2023 في السعودي

تأتي سيارة سوزوكي 2023 الجديدة بفئتين من السوق السعودي وسعر كل فئة هو كالتالي:

الفئة الأولي 93.840 ريال سعودي
الفئة الثانية 105.340 ريال سعودي

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملاق الطرق الوعرة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية بتقنيات متطورة وسعر مناسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

قد تقرأ أيضا