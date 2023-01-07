نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق الطرق الوعرة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية بتقنيات متطورة وسعر مناسب في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية هي إحدى سيارات الكروس أوفر الخاصة بالطرق الصعبة والوعرة، كما أنها تتميز بمواصفات رائعة تجعلك تخوض تجربة جرئية وممتعة في جميع الطرق الوعرة أو الرملية أو المستوية، مميزة بمواصفات أداء عالي الكفاءة وتصميم جذاب وقوي، ومجهزة بأفضل أنظمة الأمان والتقنيات الأكثر ابتكارًا.
منظومة الأداء والحركة
|محرك
|4 سلندر
|سعة المحرك
|1.5 لتر
|القوة الحصانية
|100 حصان
|عزم دوران
|130 نيوتن/ متر
|ناقل حركة
|أوتوماتيك 4 سرعات/ أو يدوي 5 سرعات
|استهلاك الوقود
|6.8 لتر
|خزان الوقود
|40 لتر
|السرعة القصوى
|تصل إلى 145 كم/ ساعة
|نظام الدفع
|رباعي
أبعاد سيارة سوزوكي جيمني 2023
|الطول
|3480 مم
|العرض
|1645 مم
|الارتفاع
|1725 مم
|قاعدة العجلات
|2250 مم
مواصفات سوزوكي جيمني 2023 الخارجي
تم تصميم سوزوكي جيمني 2023 الجديدة للتعامل مع أصعب الظروف الجوية والطرق الوعرة والصعبة، حيث منحت شركة سوزوكي اليابانية سيارة سوزوكي 2023 مظهرًا جريئًا وقوي مع مجموعة من الميزات والخصائص بما في ذلك:
|مصابيح أمامية
|LED/ هالوجين
|إضاءة أوتوماتيكية
|بمصابيح أمامية “غسل”
|مصابيح نهارية
|تعمل بنظام DRL
|مصابيح ضباب
|أمامية وخلفية
|نوافذ كهربائية
|أمامية
|نظام القفل المركزي
|عن بعد
|قضبان على السقف
|لحمل الأمتعة
|مقابض الأبواب
|نفس لون السيارة
|مصباح توقف
|عالي
مواصفات سوزوكي جيمني 2023 من الداخل
سيارة سوزوكي 2023 الجديدة تتضمن 4 مقاعد كما أن السيارة من الداخل مزودة بالعديد من الأنظمة المبتكرة وهي كالتالي:
|مكيف أمامي
|يدوي
|ساعة
|رقمية
|راديو
|يدعم
|CD
|يدعم
|مشغل MBC
|يدعم
|مكبر صوتي
|يدعم
|بلوتوث
|يدعم
|مثبت كرسي
|للأطفال
|نظام قفل مركزي
|للأبواب عن بعد
وسائل الأمان والسلامة
تأتي سيارة سوزوكي جيمني 2023 مع مجموعة مختلفة من وسائل الأمان والسلامة ومن أهمها كالتالي:
|نظام الفرامل
|المانعة للانغلاق ABS
|نظام التوازن الإلكتروني
|ESP
|وسائد هوائية
|لحماية السائق
|قفل مركزي
|للأبواب
|إمكانية تثبيت مقاعد
|للأطفال
|نظام المساعدة
|عند نزول المنحدرات
|مثبت
|للسرعة
|نظام مساعدة
|الفرامل
|نظام مراقبة
|ضغط الهواء في الإطارات
سعر سوزوكي جيمني 2023 في السعودي
تأتي سيارة سوزوكي 2023 الجديدة بفئتين من السوق السعودي وسعر كل فئة هو كالتالي:
|الفئة الأولي
|93.840 ريال سعودي
|الفئة الثانية
|105.340 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عملاق الطرق الوعرة سوزوكي جيمني 2023 الجديدة في السعودية بتقنيات متطورة وسعر مناسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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