نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل عليها الآن ….سيارة كيا سونيت 2023 بالتقسيط لمدة 5 سنوات بدون مقدم بمواصفات ومميزات لا تقبل المنافسة في المقال التالي

عرض تقسيط سيارة كيا سونيت 2023 لمدة 5 سنوات بدون مقدم، ما زالت شركة عبد اللطيف جميل تقدم عروض متميزة لعملائها بأسعار تنافسية بأقساط شهرية ثابتة تناسب دخل العميل الشهري بالإضافة إلى عدم دفع مقدم للسيارة أو رسوم إدارية وهذا العرض سارى حتى يوم5/1/2023 ، وقامت الشركة بعرض سيارة كيا سونيت 2023 بمواصفات ومميزات جعلتها مرغوبة لدى كثير من المشترين وذلك يرجع إلى التصميم الرائع الأنيق وتوفير كل وسائل الأمان والراحة والحماية والرفاهية في السيارة التي يبحث عنها العديد من العملاء، وسوف نوضح لكم عرض الشركة على السيارة ومواصفات ومميزات سيارة كيا سونيت 2023 في المقال التالي. عرض تقسيط سيارة كيا سونيت 2023 تقدم الشركة السيارة بعرض متميز وبأسعار مناسبة للجميع و بقسط شهري ثابت لفئتي السيارة كالآتي: يصل سعر سيارة كيا سونيت LX الفئة الأولى إلى 72,508 ريال سعودي.

سونيت LX الفئة الأولى إلى 72,508 ريال سعودي. كما يصل سعر سيارة كيا سونيت LX الفئة الثانية إلى 78,833 ريال سعودي.

وللحصول على السيارة بالتقسيط يدفع المشتري قسط شهري يصل إلى 1,579 ريال سعودي.

بلغ سعر سيارة كيا سونيت EX الفئة الأولى إلى 83,0893 ريال سعودي.

سونيت EX الفئة الأولى إلى 83,0893 ريال سعودي. وبلغ سعر الفئة الثانية من كيا سونيت EX إلى 86,193 ريال سعودي.

و للحصول على السيارة بالتقسيط يدفع المشتري قسط شهري يصل إلى 86,193 ريال سعودي.

فترة سداد السيارة لا يتجاوز 5 سنوات.

للتواصل مع الشركة يرجى الاتصال على رقم 8002442211. مواصفات سيارة كيا سونيت 2023 تحتوي على محرك 4 أسطوانات.

تعتمد سيارة كيا على الدفع الأمامي.

على الدفع الأمامي. محرك السيارة يصل سعته إلى 1500 سي سي وبقوة 115 حصان وعزم دوران يصل إلى 144 نيوتن/متر.

يتوفر بها ناقل حركة أوتوماتيكي.

يبلغ طول السيارة نحو 4,120 مم، وعرضها يصل إلى 1,790مم، وارتفاعها يبلغ 1,642 مم.

يبلغ طول قاعدة العجلات حوالي 2500 مم. مميزات سيارة كيا سونيت 2023 تحتوي على وسائد هوائية للسائق والركاب.

تحتوي على شاشة تاتش 8 بوصة.

يتوفر بها كل وسائل الأمان والراحة والحماية.

يتوفر بها وسائل الترفيه من مكيف الهواء وبلوتوث وغيرها .

تحتوي على 8 سماعات للصوت. عمر شويل - جدة احصل عليها الآن ....سيارة كيا سونيت 2023 بالتقسيط لمدة 5 سنوات بدون مقدم بمواصفات ومميزات لا تقبل المنافسة - ثقفني خطوات التسجيل لموسم حج 1444/2023 عبر موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل عليها الآن ….سيارة كيا سونيت 2023 بالتقسيط لمدة 5 سنوات بدون مقدم بمواصفات ومميزات لا تقبل المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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