نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة مميزة لمحدودي الدخل احصل على سيارات تويوتا كورولا وكيا بسعر 6,000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أرخص سيارات مستعملة في السعودية في مناطقها المختلفة، إذ أن هناك عدد من السيارات المستعملة التي قد تتفوق على أحدث السيارات في متانتها وخبرة قيادتها الجيدة وإعتماديتها القوية، ويعتبر سوق السعودية من أشهر الأسواق لبيع السيارات سواء كانت مستعملة أو حديثة، وقد تبدأ أسعار السيارة الواحدة في السوق من حوالي 5 آلاف ريال سعودي، وللتعرف على السيارات وانتقاء السيارة التي تناسبك فيما بينهم وسنتعرف على السيارات بأسعارها في الآتي.

سيارات مستعملة في السعودية

من بين عدة سيارات اخترنا لكم أربع سيارات مستعملة وهم:-

سيارة كيا سيراتو 2011 مستعملة

عرض مالك سيارة كيا سيراتو 2011م سيارته للبيع بسعر 10 آلاف ريال سعودي، تتميز السيارة بأن لونها من الخارج أحمر، وقير السيارة عادي به كفرات جديدة، ممشى السيارة يبلغ 159 ألف كيلو متر، السيارة تتكون من أربعة أبواب وعجلات القيادة متينة ومتعددة الاستخدامات، رقم التواصل بخصوص السيارة هو 966596190074.

سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة

أما سيارة تويوتا كامري موديل 2005م إحدى السيارات المستعملة المقدّمة للبيع في السوق السعودية، السعر المقدّمة به السيارة يبلغ 7 آلاف ريال سعودي، أقصى عدد من الكيلو مترات من الممكن أن تصل إليها السيارة هي 200 ألف كيلو متر، السيارة من الخارج لونها فضي وبها قير أوتوماتيكي يتكون من أربع أسطوانات، للمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 966590291490.

سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة

وقام أحد مالكي السيارات بتقديم هذه السيارة للبيع مقابل 6 آلاف ريال سعودي، السيارة من الخارج لونها أبيض وارتفاعها عن الأرض مناسب لكبار السن والأطفال وجميع الفئات، تحتوي السيارة على مكيف ثلج بدي بلدي وأقصى ممشى للسيارة يبلغ 200 ألف كيلو متر، لأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 966590145315.

سيارة تويوتا كورولا 1994 مستعملة

لا تزال هذه السيارة مطلوبة في السوق حتى الآن ومتوفرة مستعملة بسعر 6 آلاف ريال سعودي، السيارة متوفرة في مدينة جازان السعودية بممشى300 ألف كيلو متر، تحتوي السيارة على أربعة أبواب وقير عادي، فرش السيارة من الداخل جيد ونظيف تمامًا ومصنوع من أعلى مواد على جودة عالية، لمعرفة أي معلومات أخرى اتصل على رقم 96659391252.