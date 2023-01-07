نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة مميزة لمحدودي الدخل احصل على سيارات تويوتا كورولا وكيا بسعر 6,000 ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة إليكم أرخص سيارات مستعملة في السعودية في مناطقها المختلفة، إذ أن هناك عدد من السيارات المستعملة التي قد تتفوق على أحدث السيارات في متانتها وخبرة قيادتها الجيدة وإعتماديتها القوية، ويعتبر سوق السعودية من أشهر الأسواق لبيع السيارات سواء كانت مستعملة أو حديثة، وقد تبدأ أسعار السيارة الواحدة في السوق من حوالي 5 آلاف ريال سعودي، وللتعرف على السيارات وانتقاء السيارة التي تناسبك فيما بينهم وسنتعرف على السيارات بأسعارها في الآتي.
سيارات مستعملة في السعودية
من بين عدة سيارات اخترنا لكم أربع سيارات مستعملة وهم:-
سيارة كيا سيراتو 2011 مستعملة
عرض مالك سيارة كيا سيراتو 2011م سيارته للبيع بسعر 10 آلاف ريال سعودي، تتميز السيارة بأن لونها من الخارج أحمر، وقير السيارة عادي به كفرات جديدة، ممشى السيارة يبلغ 159 ألف كيلو متر، السيارة تتكون من أربعة أبواب وعجلات القيادة متينة ومتعددة الاستخدامات، رقم التواصل بخصوص السيارة هو 966596190074.
سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة
أما سيارة تويوتا كامري موديل 2005م إحدى السيارات المستعملة المقدّمة للبيع في السوق السعودية، السعر المقدّمة به السيارة يبلغ 7 آلاف ريال سعودي، أقصى عدد من الكيلو مترات من الممكن أن تصل إليها السيارة هي 200 ألف كيلو متر، السيارة من الخارج لونها فضي وبها قير أوتوماتيكي يتكون من أربع أسطوانات، للمزيد من التفاصيل اتصل على رقم 966590291490.
سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة
وقام أحد مالكي السيارات بتقديم هذه السيارة للبيع مقابل 6 آلاف ريال سعودي، السيارة من الخارج لونها أبيض وارتفاعها عن الأرض مناسب لكبار السن والأطفال وجميع الفئات، تحتوي السيارة على مكيف ثلج بدي بلدي وأقصى ممشى للسيارة يبلغ 200 ألف كيلو متر، لأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 966590145315.
سيارة تويوتا كورولا 1994 مستعملة
لا تزال هذه السيارة مطلوبة في السوق حتى الآن ومتوفرة مستعملة بسعر 6 آلاف ريال سعودي، السيارة متوفرة في مدينة جازان السعودية بممشى300 ألف كيلو متر، تحتوي السيارة على أربعة أبواب وقير عادي، فرش السيارة من الداخل جيد ونظيف تمامًا ومصنوع من أعلى مواد على جودة عالية، لمعرفة أي معلومات أخرى اتصل على رقم 96659391252.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرصة مميزة لمحدودي الدخل احصل على سيارات تويوتا كورولا وكيا بسعر 6,000 ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.