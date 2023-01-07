نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص اسعار سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأمكانيات ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار السيارات المستعملة هيونداي في السعودية، تعتبر شركة هيونداي واحدة من أعظم شركات السيارات في العالم، وهي واحدة من أفضل مصنعي السيارات بأسعار معقولة وفعالة في استهلاك الوقود، حيث توفر أداء ممتاز ومتانة بسعر جيد، والسيارات هيونداي آمنة وموثوقة ولديها مساحة كبيرة، وسهلة القيادة والصيانة. بجميع الموديلات لهيونداي، فمن خلال السطور القادمة سنوضح لكم أفضل أنواع السيارات المستعملة لماركة هيونداي.

متوفر في أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية مجموعة متميزة من السيارات الهيونداي العائلية متوسطة الحجم والمزودة بكافة وسائل الراحة والأمان بالإضافة إلى سعرها المناسب لكافة المواطنين السعوديين والمقيمين، سوف نعرض لكم سيارات مستعملة بالسعودية للبيع رخيصة في السعر.

للبيع سيارة مستعملة رخيصة بالتقسيط:

للبيع كاش أو أقساط سيارة هيونداي سانتافي مستعملة سنة الصنع 2016 بسعر 22000 ريال سعودي في مدينة الرس حي الصناعية والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية واللون الخارجي في السيارة رمادي وسجل عداد الممشى 136000 كيلو متر والوقود المستخدم في السيارة البنزين وتحتوي السيارة على حساس ضغط الإطارات وأضوية زينون وجنوط ألمنيوم وحساسات إصطفاف وكاميرا خلفية ونظام تتبع ونظام تعليق رياضي ومقعد خلفي كهربائي وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0581186993.

سيارة مستعملة للبيع في السعودية:

للبيع سيارة هيونداي سانتافي مستعملة سنة الصنع 2018 بسعر 21000 ريال سعودي في مدينة الرياض حي الأندلس والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك ولون خارجي بيج وبمواصفات إقليمية خليجية ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد الممشى 75000 كيلو متر ويوجد بالسيارة أبل كار بلاي وأندرويد Auto ودخول بدون مفتاح وزجاج كهربائي وكراسي مدفأة وشاشة لمس وسنتر لوك وإطار إحتياطي وجنوط ألمنيوم وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0554187366.

سيارة هيونداي أفانتي مستعملة للبيع:

للبيع سيارة هيونداي أفانتي مستعملة سنة الصنع 2020 بسعر 11000 ريال سعودي في مدينة الرياض حي أشبيلية والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك مع إستخدام وقود البنزين وتمتلك السيارة لون خارجي أبيض وسجل عداد الممشى من 110000 إلى 119999 كيلو متر ومتوفر بالسيارة أكياس هوائية وبلوتوث ودخول بدون مفتاح وزجاج كهربائي وسنتر لوك وكراسي جلد وكراسي مدفأة ومدخل يو إس بي ومرايا كهربائية ومشغل أقراص ومكيف وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0505856908.

سيارة هيونداي أكسنت مستعملة للبيع:

للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سنة الصنع 2016 بسعر 18500 ريال سعودي في مدينة الخفجي حي أرامكو والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية والوقود المستخدم البنزين والسيارة متوفرة بلون خارجي أبيض وسجل عداد الممشى 125000 كيلو متر وتحتوي السيارة على أكياس هوائية وأبل كار بلاي وبلوتوث ودخول بدون مفتاح وسنتر لوك وكراسي جلد ومرايا كهربائية وجنوط ألمنيوم وحساس ضغط الإطارات وحساسات إصطفاف وفتحة سقف وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0575682890.